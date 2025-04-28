شركة الكهرباء الوطنية البرتغالية: عودة التيار الكهربائي إلى طبيعته قد تستغرق أسبوعا

هبة بريس – وكالات

أعلنت شركة الكهرباء الوطنية البرتغالية (REN)، أن عودة التيار الكهربائي إلى طبيعته بشكل كامل في البرتغال، قد تستغرق أسبوعا.

وتشهد إسبانيا والبرتغال، انقطاعات غير مسبوقة في التيار الكهربائي، في وقت قد تستغرق إعادة التيار إلى 10 ساعات في إسبانيا، وفق مصدر رسمي.

وأوضحت شركة رين في بيان، الاثنين، أن انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر على إسبانيا والبرتغال بشكل واسع، كان بسبب شبكة الكهرباء الإسبانية.

وأشار البيان إلى أن انقطاع التيار الكهربائي بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.