close button
شركة الكهرباء الوطنية البرتغالية: عودة التيار الكهربائي إلى طبيعته قد تستغرق أسبوعا

شركة الكهرباء الوطنية البرتغالية: عودة التيار الكهربائي إلى طبيعته قد تستغرق أسبوعا

28 أبريل، 2025 - 5:09 مساءً
0

هبة بريس – وكالات

أعلنت شركة الكهرباء الوطنية البرتغالية (REN)، أن عودة التيار الكهربائي إلى طبيعته بشكل كامل في البرتغال، قد تستغرق أسبوعا.

وتشهد إسبانيا والبرتغال، انقطاعات غير مسبوقة في التيار الكهربائي، في وقت قد تستغرق إعادة التيار إلى 10 ساعات في إسبانيا، وفق مصدر رسمي.

وأوضحت شركة رين في بيان، الاثنين، أن انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر على إسبانيا والبرتغال بشكل واسع، كان بسبب شبكة الكهرباء الإسبانية.

وأشار البيان إلى أن انقطاع التيار الكهربائي بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

28 أبريل، 2025 - 5:09 مساءً
0

مقالات ذات صلة

إسبانيا .. تهافت كبير على الخبز بجميع أنواعه بعد انقطاع الكهرباء

إسبانيا .. تهافت كبير على الخبز بجميع أنواعه بعد…

2025-04-28 / 20:22
سانشيز: "نشكر المغرب لأنه ساعدنا لإعادة التيار الكهربائي بمنطقة الاندلس"

سانشيز: “نشكر المغرب لأنه ساعدنا لإعادة التيار الكهربائي بمنطقة…

2025-04-28 / 17:59
البرتغال: انقطاع التيار الكهربائي سببه "ظاهرة جوية نادرة" في إسبانيا

البرتغال: انقطاع التيار الكهربائي سببه “ظاهرة جوية نادرة” في…

2025-04-28 / 17:27
تبون وشنقريحة

غرق في العزلة.. نظام الكابرانات يتوسل الاتحاد الأوروبي لحل…

2025-04-28 / 17:02
إسبانيا.. عودة الكهرباء إلى برشلونة واستمرار الظلام بمدريد

إسبانيا.. عودة الكهرباء إلى برشلونة واستمرار الظلام بمدريد

2025-04-28 / 16:20
بعد انقطاع الكهرباء.. المستشفيات الإسبانية تلجأ إلى مولدات الطاقة

بعد انقطاع الكهرباء.. المستشفيات الإسبانية تلجأ إلى مولدات الطاقة

2025-04-28 / 16:09
انقطاع التيار الكهربائي.. الحكومة الإسبانية تدعو إلى عقد اجتماع أزمة

انقطاع التيار الكهربائي.. الحكومة الإسبانية تدعو إلى عقد اجتماع…

2025-04-28 / 15:27
شركة “إي- ريديس” البرتغالية: "انقطاع الكهرباء كان نتيجة مشكلة في نظام الكهرباء الأوروبي"

شركة “إي- ريديس” البرتغالية: “انقطاع الكهرباء كان نتيجة مشكلة…

2025-04-28 / 15:07
شبكة الكهرباء في إسبانيا: استعادة التيار قد تستغرق 10 ساعات

شبكة الكهرباء في إسبانيا: استعادة التيار قد تستغرق 10…

2025-04-28 / 14:59
المخابرات الإسبانية تحقق في هجوم سيبراني محتمل وتخلي عددا من السفارات

المخابرات الإسبانية تحقق في هجوم سيبراني محتمل وتخلي عددا…

2025-04-28 / 14:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى