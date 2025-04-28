ظلام يبتلع إسبانيا وأوروبا على وقع أكبر انقطاع كهربائي في التاريخ الحديث

هبة بريس – محمد زريوح

شهدت إسبانيا ظهر اليوم الاثنين 28 أبريل 2025 حالة من الشلل التام بعد انقطاع عام للكهرباء غطى جميع أنحاء البلاد.

وأفادت مصادر إعلامية أن التيار الكهربائي انقطع بشكل مفاجئ عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، مما تسبب في توقف شبه كامل للخدمات الحيوية وحركة المواصلات.

ولم تتمكن السلطات الإسبانية حتى اللحظة من استعادة التيار الكهربائي، وسط محاولات حثيثة لتحديد أسباب هذا الانقطاع الضخم.

وأكد خبراء في مجال الطاقة أن إعادة التيار قد تستغرق عدة ساعات، مما يزيد من حالة القلق بين السكان الذين يعيشون حاليًا دون كهرباء.

وتجاوز تأثير الانقطاع حدود إسبانيا، حيث سجلت تقارير أولية وقوع اضطرابات مماثلة في أجزاء من فرنسا والبرتغال وإيطاليا.

ولم تصدر بعد بيانات رسمية من هذه الدول لتوضيح مدى تضرر شبكاتها الكهربائية أو الأسباب المحتملة لهذا العطل الواسع.

وقد أدى انقطاع الكهرباء إلى توقف قطارات الأنفاق والسكك الحديدية في عدد من المدن الكبرى، إضافة إلى شلل في أنظمة الاتصالات والمستشفيات والمطارات.

كما أُغلقت العديد من المتاجر والمؤسسات العامة مؤقتًا بانتظار عودة التيار.

من جانبها، عقدت الحكومة الإسبانية اجتماعًا طارئًا مع كبار مسؤولي قطاع الطاقة والأمن الوطني لمتابعة تطورات الوضع.

وأكدت السلطات أنها ستوافي المواطنين بكل المستجدات فور توفر معلومات دقيقة حول أسباب هذا الحادث.

يُشار إلى أن أوروبا لم تشهد منذ سنوات انقطاعًا كهربائيًا بهذا الحجم، مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى صلابة شبكات الطاقة، في ظل تزايد الضغوط على البنية التحتية الحيوية بسبب التغيرات المناخية وأزمات الطاقة العالمية.