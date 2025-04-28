البرتغال: انقطاع التيار الكهربائي سببه “ظاهرة جوية نادرة” في إسبانيا

هبة بريس – وكالات

رجحت السلطات وشركة الكهرباء البرتغالية أن يكون سبب انقطاع التيار الكهربائي في شبه الجزيرة الإيبيرية بسبب ما وصفته بـ “ظاهرة جوية نادرة” في إسبانيا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو قوله: “تدرس البرتغال عدة فرضيات حول أسباب الانقطاع الكهربائي الكبير الذي شهدته البلاد، لكن لا توجد أي مؤشرات على أن الهجوم الإلكتروني قد يكون سبب المشكلة”.

وأكد رئيس وزراء البرتغال أن البلاد ستسعى لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي قبل نهاية اليوم.

وبحسب “رويترز” فإن السبب هو “التقلبات الشديدة في درجات الحرارة في المناطق الداخلية” بإسبانيا، مشيرة إلى أن الشبكة البرتغالية قد تستغرق ما يصل إلى أسبوع حتى تعود إلى العمل بشكل كامل.