شركة “إي- ريديس” البرتغالية: “انقطاع الكهرباء كان نتيجة مشكلة في نظام الكهرباء الأوروبي”

هبة بريس – وكالات

أفادت تقارير بحدوث انقطاع واسع للتيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال، يشمل عاصمتي البلدين بالاضافة الى مناطق جنوب فرنسا.

وفي البرتغال، التي يبلغ عدد سكانها نحو 6ر10 مليون نسمة، طال انقطاع الكهرباء العاصمة لشبونة والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى أجزاء من شمال وجنوب البلاد.

وقالت شركة توزيع الكهرباء البرتغالية “إي- ريديس” إن انقطاع الكهرباء كان نتيجة لـ”مشكلة في نظام الكهرباء الأوروبي”، وفقا لصحيفة إكسبريسو البرتغالية.

وأفادت الشركة، وفقا لصحيفة إكسبريسو، بأنها اضطرت لقطع الكهرباء في مناطق معينة من أجل استقرار الشبكة.