وزارة الداخلية الإسبانية توصي السكان بالحفاظ على الهدوء وتجنب إثارة الذعر

سعيد الحارثي – مدريد

أعلنت الحكومة الإسبانية أن المستشفيات والمراكز الطبية في مختلف أنحاء البلاد تواصل عملها بشكل طبيعي رغم انقطاع الكهرباء، موضحة أن هذه المرافق تعتمد على محركات توليد كهرباء خاصة لضمان استمرارية الخدمات الحيوية.

وأكدت السلطات أن الوضع الصحي مستقر، ولا توجد أي مخاطر على سلامة المرضى نتيجة لهذا الانقطاع.

كما شرعت الحكومة الإسبانية في تشكيل خلية أزمة مركزية لمتابعة التطورات.

وأوصت وزارة الداخلية السكان بالحفاظ على الهدوء وتجنب إثارة الذعر، في وقت لجأ فيه كثير من المواطنين إلى مواقع التواصل الاجتماعي لنقل الأخبار وتحذير الآخرين من الوضع المتفاقم

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، أعلنت الحكومة إغلاق المدارس والمراكز التعليمية بشكل مؤقت إلى حين استقرار الوضع.

كما تم إغلاق عدد كبير من المراكز التجارية ومحطات الوقود نتيجة لتعطل أنظمة الدفع الإلكترونية وانقطاع التيار، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين وتفادي أي ازدحام أو اضطرابات