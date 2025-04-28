بعد انقطاع الكهرباء.. المستشفيات الإسبانية تلجأ إلى مولدات الطاقة
هبة بريس – وكالات
أفادت إدارة المنشأة الطبية الإسبانية لوكالة “نوفوستي”، بأن مستشفى “ديل مار” في برشلونة تحول إلى الاعتماد على مولدات الطاقة بعد العطل الكبير في شبكة الكهرباء الوطنية.
وأوضح المستشفى: “تعمل المنشأة حاليا اعتمادا على مولدات الطوارئ. في الواقع، كان من المفترض أن تنتقل جميع المستشفيات في إسبانيا إلى هذا النظام التشغيلي”.
هذا وكانت قناة “سيكستا” الإسبانية قد أفادت بحدوث انقطاع كهربائي واسع النطاق شمل خدمات الاتصالات في إسبانيا والبرتغال.
وشملت الانقطاعات مدنا رئيسية بينها مدريد وبرشلونة وبلنسية ولاكورونيا وإشبيلية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
15 تعليقات
من الضروري أن تواكب البنية التحتية للدول التطور التكنولوجي لتجنب مثل هذه الأزمات.
تحتاج السلطات إلى تحديث النظام الكهربائي لتفادي مثل هذه الانقطاعات المدمرة.
ديما كاين هاد المشكل فالإشارات الكهربائية، خصهم يزيدو فالبنية التحتية.
واش هادشي اللي وقع كان كيأثر على سلامة الناس؟ خاص مراقبة شاملة للمرافق الصحية.
الاضطرابات في الكهرباء يمكن أن تؤثر بشكل خطير على حياة المرضى، ما يتطلب حلولاً عاجلة.
إذا كانت هذه هي الحالة في إسبانيا، يجب أن تضع الدول الأخرى خططًا احترازية للطوارئ.
الله يستر، فهاد الظروف الحساسة، نتمنى المستشفيات تبقى خدامة بشكل طبيعي.
ما يمكنش يتوقفو الخدمات الحيوية بحال هكا، خص الدولة تكون متحضرة.
المشكلة ديال الكهرباء ما خصهاش تبقى مستمرة، هاد الحوادث كتسبب مشاكل فالمستشفيات.
هذه الحوادث تبرز أهمية مولدات الطوارئ في الأماكن الحيوية مثل المستشفيات.
خاص التدخل السريع والإجراءات تكون حازمة حتى ما يوقعش كتر من هادشي.
شنو هاد الوضع فإسبانيا؟ عطل فالكهرباء وداكشي اللي خلا المستشفيات تعتمد على مولدات الطوارئ، الله يرحمنا.
العطل الكبير في الكهرباء يؤثر على المستشفيات ويهدد استمرارية الخدمات الطبية.
شحال من حاجة فاسدة كتكون متعلقة بالكهرباء، وعطاها الاضطراب فمستشفيات إسبانيا.
كانتخص هاد المولدات فكل مكان، باش المستشفيات تكون فآمان ولا حتى الظروف الطارئة.