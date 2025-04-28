بعد انقطاع الكهرباء.. المستشفيات الإسبانية تلجأ إلى مولدات الطاقة

هبة بريس – وكالات

أفادت إدارة المنشأة الطبية الإسبانية لوكالة “نوفوستي”، بأن مستشفى “ديل مار” في برشلونة تحول إلى الاعتماد على مولدات الطاقة بعد العطل الكبير في شبكة الكهرباء الوطنية.

وأوضح المستشفى: “تعمل المنشأة حاليا اعتمادا على مولدات الطوارئ. في الواقع، كان من المفترض أن تنتقل جميع المستشفيات في إسبانيا إلى هذا النظام التشغيلي”.

هذا وكانت قناة “سيكستا” الإسبانية قد أفادت بحدوث انقطاع كهربائي واسع النطاق شمل خدمات الاتصالات في إسبانيا والبرتغال.

وشملت الانقطاعات مدنا رئيسية بينها مدريد وبرشلونة وبلنسية ولاكورونيا وإشبيلية.