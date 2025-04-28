افتتاح أشغال النسخة الثالثة للمؤتمر الإفريقي لوكلاء كرة القدم بالرباط

افتتحت، اليوم الاثنين بالرباط، أشغال النسخة الثالثة من المؤتمر الإفريقي لوكلاء كرة القدم، تحت شعار “لنبن معا مستقبل كرة القدم”.

ويقترح هذا المؤتمر، الذي تنظمه الجمعية الإفريقية لوكلاء كرة القدم إلى غاية 30 أبريل، برنامجا متنوعا وحافلا، يجمع ثلة من المتدخلين البارزين من الساحة الكروية العالمية.

وعبر رئيس الجمعية الإفريقية لوكلاء كرة القدم، مايكل سوديكي، في كلمة بالمناسبة، “عن شكره للمغرب على استضافته ودعمه لهذا المؤتمر”، الذي وصفه ب”المحطة الأساسية لوضع أسس تنظيم واضح، مشترك ويتلاءم مع الواقع الكروي الإفريقي”.

وأبرز سوديكي أنه من الضروري أن يكون للوكلاء الأفارقة إطار مهيكل وأن “يتمكنوا من إسماع صوتهم، والعمل بشكل جماعي للدفاع عن مصالحهم ومصالح اللاعبين الذين يواكبونهم”.

وسلط الضوء، في هذا الاتجاه، على خبرة المغرب وتجربته في هذا المجال، والذي “يمثل قطبا استراتيجيا للتطوير من أجل القارة وكرة القدم الإفريقية”.

من جهته، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، الدور الهام والحاسم الذي يضطلع به الوكيل في المسيرة الكروية للاعب كرة القدم، منذ بروز الموهبة إلى غاية الممارسة الاحترافية وما بعدها.

وكشف أن “الأمر يتعلق بدور أساسي جدا، والذي يتعين أن يجمع بين مميزات متعددة في المواكبة، والنصح الرياضي، والإندماج الاجتماعي”، مسجلا أن إفريقيا “تعرف هدرا للقيمة المضافة الكروية”.

وأوضح أن “القارة ما تزال تعد المُصدِّر الخام للمواهب. كما أن إفريقيا لا تستفيد إلا قليلا أو بشكل محدود من القيمة المضافة التي تخلقها على المستوى الكروي”.

واعتبر النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في هذا الاتجاه، أن “التوزيع العادل لهذه القيمة المضافة” و”عودة جزء كبير منها إلى إفريقيا” يعدان من الوسائل الناجعة لتطوير كرة القدم في القارة.

ودعا إلى التحلي بالذكاء حتى تصبح مواكبة مواهب مقرونة بمنطق شمولي داخل القارة.

وتميز حفل افتتاح المؤتمر بالتوقيع على اتفاقية بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والجامعة الدولية للرباط، تهم تكوين وكلاء كرة القدم.

وبحسب المنظمين، يشكل هذا اللقاء فرصة فريدة لاستكشاف الرهانات الاستراتيجية لمهنة الوكيل، والتعرف على مبادرات مبتكرة، ومناقشة آفاق تطوير كرة القدم الإفريقية.

وسيبحث هذا المؤتمر من خلال عدة موائد مستديرة، مواضيع تتعلق، على الخصوص، بـ “رؤية صناع القرار السياسي لكرة القدم الإفريقية ودور الوكيل”، و”القوانين الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاصة بوكلاء كرة القدم”، و”دور وكلاء كرة القدم المعتمدين من قبل الفيفا كفاعلين رئيسيين في منظومة كرة القدم الإفريقية”، فضلا عن “قصص نجاح وكلاء كرة القدم”.

(ومع)