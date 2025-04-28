طقس الاثنين.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق
هبة بريس
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الاثنين، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.
كما ستتشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما، على سواحل المحيط الأطلسي و شرق الواجهة المتوسطية مرفوقة بكتل ضبابية، مع تمركز سحب ركامية على الأطلس المتوسط، وجنوب المنطقة الشرقية وشرق الأقاليم الجنوبية.
فضلا عن ذلك، ستسجل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة والساحل المتوسطي، ونزول قطرات مطرية و بروز رعد محلي.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و20 درجة بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، والمناطق الوسطى، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، وجنوب الأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 10 و15 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة العليا فستكون في انخفاض بالسهول الوسطى، وبالواجهة المتوسطية وبأقصى جنوب السواحل الجنوبية، وفي ارتفاع طفيف بباقي الجهات الأخرى.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي، وسيكون محليا هائجا إلى قوي الهيجان شمال أصيلة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
8 تعليقات
اللي غادي يسافرو الاثنين خاصهم يديرو حسابهم فالطرق تقدر تكون مبللة
طبيعة الطقس اليومين هاد السيمانة فيها تقلبات وخاصنا نكونو مستعدين مزيان
بعض المناطق مزال فيها خصاص فالأمطار نتمنى تكون هاد القطرات بداية خير
نتمنى الأرصاد الجوية تكون دارت توقعاتها صحيحة ويفرحو الفلاحين بهاد الأمطار
الناس اللي ساكنين فالمناطق اللي جايها الشتا خاصهم ياخدو احتياطاتهم
الحمد لله على نعمة الشتا ولو كانت قطرات قليلة راها فيها خير كبير
الله يجعل هاد الشتا مباركة وتكون سبب فالخير والبركة للفلاحة