الرابطة الفرنسية بالعيون تفتح أبوابها أمام الجمهور وتعزز التبادل الثقافي

نظمت الرابطة الفرنسية ” Alliance Française” بالعيون ، أمس السبت بقصر المؤتمرات، يوم الأبواب المفتوحة لتقديم أهدافها ومهامها الكبرى وكذا خارطة طريق مشروعها الثقافي بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وهكذا فقد تعبأ أعضاء الجمعية بهذه المناسبة، للإجابة على أسئلة تلاميذ المؤسسات التعليمية وخريجي الجامعات ومؤسسات التكوين المهني، وكذا الأساتذة والفاعلين الثقافيين والمجتمعيين.

وفي هذا السياق، تم تقديم عرض حول برنامج العمل المستقبلي الثقافي للرابطة الذي يركز على تشجيع التبادل الثقافي بين المغرب وفرنسا، من خلال تنظيم أنشطة منتظمة (مهرجانات، مؤتمرات، مناظرات)، وتطوير مكتبة إعلامية رقمية متاحة للجميع، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة للشباب المحلي في المشاريع الفنية والثقافية.

و تقترح جمعية الرابطة الفرنسية بالعيون ” Alliance Française” ، وهي عبارة عن بنية ثقافية ولغوية، تقديم دروس في اللغة الفرنسية لجميع المستويات، وتكوينات معتمدة ( DELF ، و DALF، و TCF ) ، وورشات عمل إبداعية، وأنشطة ثقافية.

كما تهدف إلى أن تشكل فضاء للتكوين والانفتاح على لغات العالم الأخرى ، كما يتضمن أنشطة ثقافية لتعزيز التبادل الثقافي، والانفتاح على الثقافة المحلية بما في ذلك الثقافة الحسانية، وتثمين تراث الصحراء المغربية، في ارتباط مع الدينامية المحلية..

وأشارت رئيسة جمعية الرابطة الفرنسية بالعيون العالية بوكزاج في كلمة بالمناسبة، إلى أن يوم الأبواب المفتوحة يشكل فرصة للوقوف على الجوانب المتعددة للرابطة الفرنسية المستقبلية بالعيون، مبرزة أن هذا اللقاء مخصص للاكتشاف والتبادل الفكري ، والإثراء الثقافي.

وأضافت أن الدروس في اللغات، وورشات العمل الفنية، وعروض الأفلام، والمؤتمرات، وغيرها من الأنشطة، تروم تحفيز الإبداع، وتعزيز التبادل الثقافي بالجهة .

وسجلت أنه “من خلال الثقافة والفنون، والأدب، والسينما، يمكن لأي بلد أن ينقل قيمه، ويشارك تاريخه، ويؤكد تفرده على الساحة الدولية”.

وتضمن برنامج هذا التظاهرة ، تنظيم لقاءات ثقافية، وسلسلة ورشات عمل تفاعلية، تمحورت على الخصوص حول “القراءة الحيوية واكتشاف الكلاسيكيات الأدبية”، و”جسم الإنسان والمفردات الطبية”، و”التحدث أمام الجمهور والثقة بالنفس”، و”التعبير المسرحي والتواصل الإبداعي”.

(ومع)