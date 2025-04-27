مراكش.. توقيف “مرعب دوار بن علال” بجماعة السعادة

هبة بريس – مراكش

أسدل الستار، نهاية الأسبوع الجاري، على مسلسل الرعب الذي عاشته ساكنة دواوير بجماعة السعادة ضواحي مراكش، بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من توقيف الشاب الملقب بـ”مرعب دوار بن علال”، والذي ظل لأيام يشكل مصدر خوف وقلق وسط المواطنين بسبب اعتداءاته المتكررة.

فقد وضعت فرقة تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بجماعة السعادة، حداً لتحركات المشتبه فيه، المزداد سنة 2001، والذي استغل ما يدعيه من اضطرابات نفسية ليشرع في تنفيذ اعتداءات عنيفة استهدفت المارة وسكان الدوار، شملت الضرب والجرح واعتراض السبيل والسرقة تحت التهديد.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن العملية، جاءت عقب شكايات متعددة من الساكنة، ليتم تنفيذ خطة محكمة لرصد تحركات الجاني، أفضت إلى اعتقاله أمام منزل أسرته في دوار بن علال، وسط ارتياح كبير عمّ بين السكان الذين استعادوا الإحساس بالأمان.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، حيث يجري التحقيق معه بخصوص عدد من القضايا المماثلة، قبل أن يُحال صباح اليوم الأحد 27 أبريل على أنظار النيابة العامة، التي أمرت بإيداعه السجن المحلي لوداية ومتابعته بالتهم المنسوبة إليه وفقاً للقانون.