رسمياً.. انطلاق أشغال بناء الطريق الرابط بين إقليمي تازة وتاونات عبر كاف الغار وبني وليد

هبة بريس- ع محياوي

شهدت منطقة مقدمة الريف حدثاً هاماً، حيث انطلقت رسمياً أشغال بناء الطريق الرابطة بين جماعة كاف الغار بإقليم تازة وجماعة بني وليد بإقليم تاونات، مروراً بخروبة اجراوة ودوار المحامدة.

مصدر ” هبة بريس” ، قال أن الشطر الأول من المشروع، الذي انطلقت أشغاله خلال شهر أبريل الجاري، يأتي في إطار مشروع التنمية القروية المندمج بالمناطق الجبلية لمقدمة الريف بإقليم تازة. هذا الشطر يمتد على مسافة 7 كيلومترات، سيربط بين خروبة اجراوة ودوار المهريين، مع برمجة 7 كيلومترات إضافية ستصل دوار المحامدة بجماعة بني وليد.

ويعد هذا المشروع رافعة تنموية مهمة لفك العزلة عن الساكنة المحلية، وتعزيز التنقل والتبادل التجاري بين الإقليمين، خاصة أن جماعة كاف الغار تُعد مرجعاً إدارياً للعديد من مواطني إقليم تاونات، الذين يعتمدون عليها في استخراج وثائقهم الإدارية.

خطوة واعدة نحو تنمية مستدامة ومجالية تخدم الساكنة وتعزز من دينامية التنمية القروية بالمنطقة.