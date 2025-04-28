باكستان تهدد الهند بضربة نووية
هبة بريس – وكالات
قال وزير السكك الحديدية الباكستاني حنيف عباسي مخاطبا الهند إن صواريخ “غوري” و”شاهين” و”غزنوي” النووية الباكستانية مصوّبة نحو الهند وليست مجرد “زينة تعرض في الشوارع”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للوزير الباكستاني قال فيه: “إذا أوقفتم مياهنا سنوقف أنفاسكم”، وأضاف أن باكستان مستعدة لقتال الهند، وتابع: “تخيلوا أنكم تطلقون صاروخا واحدا، فنرد عليكم بـ 200. ما مصيركم؟ إلى أين ستهربون؟ لا تهددونا، فنحن مستعدون لمحاربتكم، لسنا جبناء”. وأشار عباسي إلى غياب البيانات لدى الهند حول مكان نصب الصواريخ الباكستانية.
وكانت الهند قد أعلنت تعليق مشاركتها في معاهدة مياه نهرا السند، عقب هجوم باهالغام، الذي قتل فيه مسلحون من حركة المقاومة الكشميرية 26 سائحاتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
13 تعليقات
الصراحة التصعيد ما غادي يجيب غير الدمار على الجهتين
الله يحفظ العالم من حرب نووية راه ما غتبقى لا حياة لا حضارة
اللهم احقن دماء المسلمين اينما حلو وسكنوا
تهديدات بحال هادي كتخوف العالم كامل مش غير الهند وباكستان
راه مشكل مياه السند قديم ولكن الحل ماشي بالحرب راه بالتفاوض
واش هاد الدول مازال ما بغاتش تفهم باللي السلاح النووي راه كارثة
الهند وباكستان ديما مشدودين مع بعضياتهم الله يحفظ وصافي
مكين لا شجاعة لا والو فالحرب غير الموت والخراب
خاص الحكمة والتعقل قبل فوات الأوان راه الحرب ما فيها غالب ومغلوب
باكستان كتقول مستعدين للحرب ولكن الحرب كتدمر الشعوب قبل الحكومات
خاص العقلاء يتدخلو قبل ما توصل العواقب لشي كارثة كبيرة
تهديدات من هاد النوع خطيرة بزاف خاص الأمم المتحدة تدخل
بقات غير الصواريخ النووية تتحرك عاد العالم غادي يعيش فالرعب