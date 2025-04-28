close button
توقف القطارات والمترو.. انقطاع مفاجئ للكهرباء باسبانيا والبرتغال

توقف القطارات والمترو.. انقطاع مفاجئ للكهرباء باسبانيا والبرتغال

28 أبريل، 2025 - 1:00 مساءً
0

هبة بريس – وكالات

تشهد أجزاء كبيرة من إسبانيا والبرتغال اليوم الإثنين، انقطاعًا واسعًا للتيار الكهربائي، لم تُعرف أسبابه بعد.

وأعلنت شركة “ريد إلكتريكا” الإسبانية لتشغيل شبكة الكهرباء، أنّها تعمل مع شركات الطاقة لاستعادة الكهرباء بعد انقطاع التيار الكهربائي.

وأفادت محطات الإذاعة الإسبانية بإخلاء أجزاء من مترو مدريد، بينما أعلنت شركة سكك الحديد الإسبانية توقف القطارات عن العمل، فيما شهد وسط مدينة مدريد ازدحامًا مروريًا بسبب تعطل إشارات المرور.

28 أبريل، 2025 - 1:00 مساءً
0

مقالات ذات صلة

شركة “إي- ريديس” البرتغالية: "انقطاع الكهرباء كان نتيجة مشكلة في نظام الكهرباء الأوروبي"

شركة “إي- ريديس” البرتغالية: “انقطاع الكهرباء كان نتيجة مشكلة…

2025-04-28 / 15:07
شبكة الكهرباء في إسبانيا: استعادة التيار قد تستغرق 10 ساعات

شبكة الكهرباء في إسبانيا: استعادة التيار قد تستغرق 10…

2025-04-28 / 14:59
المخابرات الإسبانية تحقق في هجوم سيبراني محتمل وتخلي عددا من السفارات

المخابرات الإسبانية تحقق في هجوم سيبراني محتمل وتخلي عددا…

2025-04-28 / 14:30
وزارة الداخلية الإسبانية توصي السكان بالحفاظ على الهدوء وتجنب إثارة الذعر

وزارة الداخلية الإسبانية توصي السكان بالحفاظ على الهدوء وتجنب…

2025-04-28 / 14:25
انقطاع الكهرباء يطال مناطق جنوب فرنسا

انقطاع الكهرباء يطال مناطق جنوب فرنسا

2025-04-28 / 13:53
ظلام يبتلع إسبانيا وأوروبا على وقع أكبر انقطاع كهربائي في التاريخ الحديث

ظلام يبتلع إسبانيا وأوروبا على وقع أكبر انقطاع كهربائي…

2025-04-28 / 13:14
المهاجرين الجزائريين في فرنسا

صمت الكابرانات يفاقم معاناتهم.. مهاجرون جزائريون يلجأون للتزوير للبقاء…

2025-04-28 / 12:40
هيئة "كبار العلماء" في السعودية: الحج من دون تصريح "إثم"

هيئة “كبار العلماء” في السعودية: الحج من دون تصريح…

2025-04-28 / 11:25
المشتبه به في جريمة طعن داخل مسجد بفرنسا يسلم نفسه للشرطة الإيطالية

المشتبه به في جريمة طعن داخل مسجد بفرنسا يسلم…

2025-04-28 / 10:13
باكستان تهدد الهند بضربة نووية

باكستان تهدد الهند بضربة نووية

2025-04-28 / 09:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى