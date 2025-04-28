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انقطاع الكهرباء يطال مناطق جنوب فرنسا

انقطاع الكهرباء يطال مناطق جنوب فرنسا

28 أبريل، 2025 - 1:53 مساءً
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هبة بريس – وكالات

شهدت مناطق واسعة من جنوب فرنسا، اليوم الإثنين، انقطاعاً مفاجئاً في التيار الكهربائي، في حادث امتد تأثيره ليشمل أجزاءً كبيرة من إسبانيا والبرتغال.

وأفادت مصادر محلية وإعلامية بأن العطل لا تزال أسبابه مجهولة حتى الساعة، وسط جهود مكثفة من السلطات وشركات الكهرباء لمعرفة طبيعة الخلل والعمل على إعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وتسبب الانقطاع في تعطيل جزئي لحركة المرور وبعض الخدمات الحيوية، خصوصاً في المناطق الحضرية التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة الكهربائية.

ويجري حالياً تنسيق مشترك بين الدول المتضررة وشبكات الطاقة الأوروبية من أجل تقييم الأضرار وضمان استقرار الشبكة الكهربائية، وسط تخوف من تكرار الحادث أو امتداده إلى مناطق إضافية.

28 أبريل، 2025 - 1:53 مساءً
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