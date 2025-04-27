بُشرى لمستعملي طريق كيسر دار الشافعي...قريبا ستنطلق الأشغال

محمد منفلوطي_ هبة بريس

بعد مقال هبة بريس التي سلطت من خلاله الضوء عن واقع الطريق المهترئة التي تعاني ضعفا خطيرا على مستوى بنيتها التحتية تحت ” طريق كيسر دار الشافعي..عنوانٌ للموت المجاني”، هذه الطريق التي تحمل رقم 3629 بإقليم سطات التي تحولت إلى مصيدة للسائقين ومستعمليها بصفة عامة، عنوانها الأبرز الموت المجاني.

فبعد نشر المقال، أكدت مصادر عليمة لهبة بريس، بأن الأشغال بهذه الأخيرة ستنطلق خلال الربع الأخير من السنة الجارية ستهم تقويتها وتوسعتها على طول 24 كيلومتر تقريبا، بتكلفة مالية ناهزت 24 مليون.

وأضافت ذات المصادر، بأن هذه الأشغال تندرج في إطار مخطط التنمية الجهوية والذي سيشمل توسعة وتقوية طرقا أخرى كالطريق رقم 3601 الرابطة بين اخميسات الشاوية ومركز أولاد سعيد، والطريق رقم 2115 الرابطة بين بني خلوك ومنيع، إضافة إلى بناء الطريق 3625 الرابطة بين أولاد اشبانة وواد النعناع، وبناء الطريق 3631 الرابطة بين دار الميلودي وسيدي عبد الكريم.