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بني ملال تحتضن ندوة دولية حول الإعلام والقانون في العصر الرقمي

بني ملال تحتضن ندوة دولية حول الإعلام والقانون في العصر الرقمي

27 أبريل، 2025 - 10:30 مساءً
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تنظم كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، بشراكة مع المجلس الوطني للصحافة وعدد من الهيئات الوطنية والدولية، الدورة الرابعة من الندوة الدولية حول الإعلام، وذلك يومي 2 و3 ماي المقبل، تحت شعار: “الإعلام والقانون: التحديات والفرص في العصر الرقمي”، تزامناً مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وتُفتتح فعاليات هذه الدورة بمحاضرة تأطيرية يلقيها الأستاذ محمد الإدريسي العلمي المشيشي، وزير العدل الأسبق ومدير المعهد العالي للإعلام والاتصال سابقاً، بعنوان: “الإعلام والقانون: تحديات التقنيات الجديدة للتواصل”.

وفي تصريح خاص بالمناسبة، أكد الدكتور إدريس جبري، منسق “مسار التميز في الصحافة والإعلام”، أن هذه التظاهرة أضحت محطة علمية سنوية بارزة تسعى إلى ترسيخ ثقافة النقاش الأكاديمي حول حرية التعبير والإعلام، مشيراً إلى أن نسخة هذا العام تركز على التحولات الرقمية وتداعياتها القانونية والمهنية، بهدف تمكين الطلبة من أدوات الممارسة الإعلامية الحديثة وتعزيز وعيهم بقضايا مثل حماية المعطيات الشخصية ومكافحة الأخبار الزائفة.

وسيشارك في أشغال الندوة نخبة من الباحثين والأساتذة والصحفيين البارزين، من المغرب وخارجه، من بينهم: محمد حفيظ، مليكة الزخنيني، محمد جليد، ومحمد سليماني، إلى جانب مسؤولين عن مؤسسات إعلامية وتكوينية من دول عربية وإفريقية، لا سيما من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.

وتتوزع الجلسات العلمية على محاور متعددة، أبرزها:

  • حرية التعبير والتشريعات الوطنية

  • الإعلام الرقمي والتحديات القانونية

  • الأخبار الزائفة وحماية البيانات الشخصية

  • حقوق النشر والتأليف في البيئة الرقمية

كما ستنظم ورشات موازية موجهة للطلبة، حول الذكاء الاصطناعي في الإعلام، وتحديات الصحافة المغربية وآفاق تطويرها، في إطار برنامج “مسار التميز في الصحافة والإعلام” بالجامعة.

(ومع)

27 أبريل، 2025 - 10:30 مساءً
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