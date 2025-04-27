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صيادلة المغرب يعلنون من الناظور وحدة غير مسبوقة لرسم مستقبل مهنتهم

صيادلة المغرب يعلنون من الناظور وحدة غير مسبوقة لرسم مستقبل مهنتهم

27 أبريل، 2025 - 9:47 مساءً
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هبة بريس : محمد زريوح

في سابقة من نوعها، تحولت مدينة الناظور يوم امس السبت 26 أبريل 2025 إلى قبلة لصيادلة المغرب، بعدما احتضنت اللقاءات الجهوية لصيادلة جهة الشرق تحت شعار “ائتلاف نقابات صيادلة الشرق”، حيث اجتمعت ثماني نقابات مهنية لأول مرة على منصة موحدة، في مشهد عكس حجم التحديات والطموحات التي يحملها قطاع الصيدلة.

على هامش هذه اللقاءات، شهدت النسخة الثانية من معرض الائتلاف مشاركة قوية، إذ نصبت أكثر من 60 خيمة عرض خصصتها المختبرات وشركات توزيع الأدوية لعرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها العلمية، مما أتاح للصيادلة الاطلاع المباشر على أحدث التطورات في ميدانهم.

ومن بين أبرز محاور النقاش التي طُرحت خلال هذه التظاهرة، برزت قضايا حيوية تتعلق بمستقبل الصيدلة في المغرب، أهمها دور الصيدلي في المنظومة الصحية الجديدة، والحاجة الملحة لرقمنة القطاع، بالإضافة إلى الدعوة إلى تحديث التشريعات القديمة لتواكب التحولات العميقة التي يعرفها المجال.

وسادت النقاشات أجواء من الجدية والمسؤولية، حيث تبادل المهنيون وجهات نظرهم حول سبل تعزيز الوضع القانوني والاجتماعي للصيدلي، مؤكدين على أهمية رفع مستوى الخدمات الصحية وتعزيز دور الصيدلي كشريك أساسي في حماية صحة المواطن.

واختتم هذا الحدث المميز بتكريم مجموعة من الصيادلة الذين ساهموا على مدى سنوات في تطوير المهنة، وسط دعوات صريحة إلى تعزيز وحدة الصف النقابي ومضاعفة الجهود الجماعية لمواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي المغربي.

27 أبريل، 2025 - 9:47 مساءً
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