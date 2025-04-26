ملتقى الاعلام والتوجيه يستهدف تلامذة ثانوية شوقي بسطات (فيديو)

محمد منفلوطي – هبة بريس

أعطى المدير الإقليمي للتعليم بسطات عبد العالي السعيدي، صباح اليوم السبت انطلاقة فعاليات ملتقى الإعلام والتوجيه المدرسي والمهني والجامعي بثانوية شوقي التأهيلية، وذلك بشراكة مع جمعية أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ، وكذا الجمعية الخيرية دار الطالب بقصبة دار الشافعي.

الملتقى الذي اختار له منظموه شعار ” التوجيه السليم سبيل النجاح”، حضره رئيسة مصلحة الشؤون التربوية بالمديرية الإقليمية ” سمية الرياحي”، وكذا مجموعة من الأطر التربوية والإدارية، كما أطر تلة من مستشاري التوجيه وبمشاركة العديد من ممثلي مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني طلبة الاقسام التحضيرية للمدارس العليا.

المدير الإقليمي للتعليم عبد العالي السعيدي، وفي كلمته الافتتاحية شدد على أهمية هذه المبادرات العلمية الاعلامية التي ترسم خارطة طريق لرجال ونساء المستقبل وتمكينهم من تطوير مهاراتهم وميولاتهم، وهذا لن يتأت إلا بتوجيه مهني وتعليمي سليم.

كما نوّه عبد العالي السعيدي، بأدوار كافة المتدخلين وشركاء المنظومة التعليمية الذين يرجع لهم الفضل في انجاح مثل هاته الملتقيات الاعلامية والعلمية، مشيدا بكافة نساء ورجال التعليم ومنتسبي المنظومة بالإقليم على انخراطهم الايجابي والمسؤول خدمة للناشئة.

” لحسن باري” مدير ثانوية شوقي التأهيلية، بدوره اعتبر الملتقى نقطة تحول في المسار المهني والتعليمي لكافة تلميذات وتلاميذ المؤسسة، والذي تروم إدارة هذه الأخيرة على انجاحه وفق مقاربة تشاركية مع كافة المتدخلين والفاعلين وصناع القرار، مشيرا أن فعاليات الملتقى عرفت عرض ملصقات داخل الأروقة ، كرواق التعليم الثانوي التأهيلي المخصص لـ (الجذوع المشتركـة والسنة الأولى من سلك البكالوريــا) والذي تضمن المسارات الدراسية بسلك البكالوريا (الشعب والمسالك)، وكذا أهداف الدراسة بشعب ومسالك سلك البكالوريا، والمؤهلات المطلوبة لولوج شعب ومسالك سلك البكالوريا، مع الآفاق الدراسية لشعب ومسالك سلك البكالوريا، وكذا مسطرة التوجيه وإعادة التوجيه إلى بسلك البكالوريا، ونظام الدراسة والتقويم بالسـلـك الثانوي التأهيلي، إضافة إلى رؤية شمولية حول الامتحان الموحد الجهــــوي والامتحان الوطنـي الموحــــد.

هبة بريس واكبت فعاليات هذا الملتقى العلمي وأعدت الربورطاج التالي: