فاجعة في الدريوش.. سقوط مروع داخل بئر يُنهي حياة شاب ويصيب آخر بجروح خطيرة

هبة بريس – محمد زريوح

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة، في حادث مأساوي وقع عشية اليوم السبت 26 أبريل، بدوار بني عمران بجماعة أزلاف التابعة لإقليم الدريوش، بعدما سقطا داخل بئر أثناء قيامهما بأعمال تنقية.

الحادث خلف حالة من الصدمة بين السكان، وأثار استنفاراً واسعاً في صفوف السلطات المحلية.

وبحسب معطيات أولية استقتها مصادر محلية، فإن الضحيتين، المنحدرين من إقليم تنغير، كانا يباشران عملية تنظيف البئر باستخدام حبل متهالك، قبل أن ينقطع بهما الحبل ويسقطا نحو قاع البئر، في حين نجا مرافق ثالث كان بالقرب من موقع الحادث.

في أعقاب ذلك، تدخلت السلطات بسرعة، حيث حلت بعين المكان فرق الوقاية المدنية، مدعومة بعناصر من الدرك الملكي والسلطات المحلية بقيادة أزلاف ودائرة الريف الجنوبية.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الشخصين ونقلهما إلى مستشفى القرب بميضار، غير أن أحدهما فارق الحياة قبل تلقي الإسعافات الضرورية، فيما تم نقل المصاب الآخر إلى المستشفى الإقليمي بالدريوش لتلقي العلاجات اللازمة.

ومن جانب آخر، باشرت مصالح الضابطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقاً عاجلاً لتحديد الملابسات الدقيقة للحادث، والوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذه الفاجعة، وسط مطالب بتعزيز إجراءات السلامة أثناء القيام بمثل هذه الأعمال.