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والد الشابة الضحية
والد الشابة الضحية

جريمة ثلاثاء لولاد.. أب الشابة الضحية يكشف التفاصيل الكاملة (فيديو)

26 أبريل، 2025 - 8:32 مساءً
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هبة بريس – سطات

كشف والد الشابة ضحية الجريمة البشعة التي هزت منطقة ثلاثاء لولاد بمدينة سطات، يوم أمس الجمعة، عن تفاصيل هذه الواقعة المؤلمة.

وقال والد الضحية في تصريح لـ”هبة بريس”، إن الجاني “شخص مدمن، وقد تم تحريضه على القتل من طرف خصم لنا”.

وأوضح أن “الجاني ومحرضه أبناء أعمام، ومن حرضه هو شخص ينازعنا على أرض في ملكيتنا رفقة أمه وإخوته”، مضيفًا: “سبق أن وضعنا شكايات وربحنا القضية ابتدائيا، وتم تأييد الحكم لصالحنا في الاستئناف”.

وتابع: “هؤلاء الأشخاص لم يتقبلوا قرار المحكمة، وازداد حقدهم علينا، رغم أننا جميعا من نفس العائلة”.

المزيد من التفاصيل في الفيديو:

26 أبريل، 2025 - 8:32 مساءً
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