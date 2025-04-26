close button
الدرك الملكي - صورة تعبيرية
الدرك الملكي - صورة تعبيرية

تارودانت.. ثلاثيني يهتك عرض شقيقتين قاصرتين من عائلته

26 أبريل، 2025 - 11:04 مساءً
0

هبة بريس – تارودانت

أوقفت مصالح الدرك الملكي بتارودانت، اليوم السبت 26 أبريل الجاري، شاب في الثلاثينيات من عمره، للاشتباه في تورطه في قضية هتك عرض فتاتين قاصرتين “شقيقتين” البالغتين من على التوالي من العمر بين 12 و13 سنة.

معطيات أولية حول القضية تشير  إلى أن المتهم في الفضيحة ما هو إلا “خال” الفتاتين، كان يستغل ظروف تواجدهما معه في نفس البيت، ليقوم باعتداءاته المتكررة عليهن، قبل أن تُفجّر إحدى الفتاتين الفضيحة بكشف ما تعرضت له من إيذاء جسدي ونفسي.

وقد باشرت عناصر الدرك تحرياتها فور تلقيها الشكاية من والدتهن، حيث تم توقيف المشتبه فيه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات وتقديمه أمام العدالة.

26 أبريل، 2025 - 11:04 مساءً
0

مقالات ذات صلة

إنقلاب حافلة حسنية جرسيف للدراجات

إنقلاب حافلة حسنية جرسيف للدراجات يخلف إصابات في صفوف…

2025-04-26 / 22:02
صورة من الأرشيف

فاجعة في الدريوش.. سقوط مروع داخل بئر يُنهي حياة…

2025-04-26 / 21:42
والد الشابة الضحية

جريمة ثلاثاء لولاد.. أب الشابة الضحية يكشف التفاصيل الكاملة…

2025-04-26 / 20:32
حادث سير - مراكش

حادث سير مروع بين سيارتين يخلف خسائر جسيمة بمراكش…

2025-04-26 / 19:08
فرقة أمنية خاصة توقف المجرم الذي خرب العديد من السيارات بمراكش (صور)

فرقة أمنية خاصة توقف المجرم الذي خرب العديد من…

2025-04-26 / 17:52
انفراد.. متابعة أستاذ في حالة اعتقال وإيداعه سجن الاوداية بسبب التحرش بتلميذة قاصر

انفراد.. متابعة أستاذ في حالة اعتقال وإيداعه سجن الاوداية…

2025-04-26 / 15:33
الحسيمة.. نزاع عائلي حول "بئر" يتحول إلى مجزرة دموية  

الحسيمة.. نزاع عائلي حول “بئر” يتحول إلى مجزرة دموية…

2025-04-26 / 13:20
أكادير.. العثور على مسن جثة هامدة داخل منزله بحي بنسركاو

أكادير.. العثور على مسن جثة هامدة داخل منزله بحي…

2025-04-26 / 12:50
عاجل: انهيار منزل بحي السلام "الملاح" يستنفر سلطات مراكش (صور)

عاجل: انهيار منزل بحي السلام “الملاح” يستنفر سلطات مراكش…

2025-04-26 / 12:35
أمن البيضاء يكشف حقيقة فيديو سرقة هواتف تلاميذ بالشارع

أمن البيضاء يكشف حقيقة فيديو سرقة هواتف تلاميذ بالشارع

2025-04-26 / 11:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى