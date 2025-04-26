تارودانت.. ثلاثيني يهتك عرض شقيقتين قاصرتين من عائلته

هبة بريس – تارودانت

أوقفت مصالح الدرك الملكي بتارودانت، اليوم السبت 26 أبريل الجاري، شاب في الثلاثينيات من عمره، للاشتباه في تورطه في قضية هتك عرض فتاتين قاصرتين “شقيقتين” البالغتين من على التوالي من العمر بين 12 و13 سنة.

معطيات أولية حول القضية تشير إلى أن المتهم في الفضيحة ما هو إلا “خال” الفتاتين، كان يستغل ظروف تواجدهما معه في نفس البيت، ليقوم باعتداءاته المتكررة عليهن، قبل أن تُفجّر إحدى الفتاتين الفضيحة بكشف ما تعرضت له من إيذاء جسدي ونفسي.

وقد باشرت عناصر الدرك تحرياتها فور تلقيها الشكاية من والدتهن، حيث تم توقيف المشتبه فيه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات وتقديمه أمام العدالة.