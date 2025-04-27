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صورة من الاحتجاجات
صورة من الاحتجاجات

الناظور.. وقفة احتجاجية غاضبة بمدرسة إعواذن ببراقة تنديدا بالعنف ضد الأطر التربوية

27 أبريل، 2025 - 1:58 مساءً
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هبة بريس – محمد زريوح

في مشهد احتجاجي قوي، شهدت مدرسة إعواذن الابتدائية بجماعة براقة، إقليم الناظور، صباح اليوم الأحد، وقفة احتجاجية واسعة، للتنديد بالعنف الذي يتعرض له الأطر التربوية والإدارية داخل المؤسسات التعليمية، والذي وصفه المشاركون بـ”ظاهرة يومية” تتطلب تدخلاً عاجلاً.

وبمبادرة من النقابة الوطنية للتعليم، جاءت هذه الوقفة التضامنية دعماً للأستاذ مصطفى ل. والأطر التربوية بالمؤسسة، عقب تعرض الأستاذ لاعتداء لفظي من طرف أم أحد التلاميذ داخل أسوار المدرسة، ما أثار موجة استنكار واسعة في الأوساط التعليمية.

وشهدت الوقفة حضوراً قوياً، حيث انضم إليها عدد كبير من الأمهات والآباء، إلى جانب أساتذة وأستاذات منضوين تحت لواء النقابة، رافعين شعارات تندد بالعنف ضد الأسرة التعليمية، ومطالبين بحماية العاملين بالمؤسسات وضمان كرامتهم وسلامتهم المهنية.

وفي كلمات مؤثرة، عبّر المحتجون عن رفضهم القاطع لاستمرار الاعتداءات على نساء ورجال التعليم، محذرين من خطورة هذه الظاهرة على الاستقرار داخل المدارس وعلى جودة العملية التعليمية.

من جهة أخرى، طالب المشاركون في الوقفة الجهات الوصية بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه السلوكات غير المقبولة، مؤكدين أن تأمين المؤسسات وحماية العاملين فيها أصبح ضرورة ملحة لضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

ويذكر أن هذه الوقفة، تأتي في سياق تصاعد الاعتداءات على الأطر التربوية وطنياً، ما يدفع النقابات التعليمية إلى الدعوة لمزيد من التحركات التصعيدية إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عملية تحمي الأسرة التعليمية وتعزز مكانتها داخل المجتمع.

27 أبريل، 2025 - 1:58 مساءً
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