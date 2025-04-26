الناظور على موعد مع ثورة في الطاقة.. بناء أول محطة للغاز الطبيعي المسال

هبة بريس – محمد زريوح

شهد مشروع الغاز الطبيعي بتندرارة، الواقع شرق المغرب، تطورًا كبيرًا مؤخرًا، مع دخول شركة “مانا إنيرجي”، التابعة لمجموعة “المدى”، للإشراف على تطوير المشروع بنهاية عام 2024.

هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة بعد سنوات من التعثر المالي لشركة “ساوند إنيرجي”، والتي اضطرت للتخلي عن جزء من رخصتي تندرارة وأنوال، ما دفعها إلى إعادة هيكلة أعمالها بشكل جذري.

في خطوة هامة نحو استكمال المشروع، قامت “مانا إنيرجي” بتعديل عقد الشركة الإيطالية “Italfluid”، وتحويله إلى عقد جديد يلزمها بتركيب وحدة لتسييل الغاز قبل نهاية العام الحالي، مع فرض غرامات مالية في حال عدم الامتثال.

ووفقًا لاختبارات حديثة على بئري الإنتاج بتندرارة، أظهرت النتائج جودة تدفق الغاز، مما يعزز الآمال في إمكانية انطلاق التصدير بنهاية عام 2025.

وفي إطار تعزيز البنية التحتية للطاقة، أعلنت وزارة التحول الطاقي عن إطلاق دعوة للتعبير عن الاهتمام لبناء أول محطة للغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط الجديد، إلى جانب محطة للطاقة بالدورة المركبة بالقرب من الميناء.

كما تشمل الخارطة الطاقية تمديدين لخطوط أنابيب الغاز، الأول نحو الناظور والثاني نحو المحمدية، اللذان يتوقع أن يغطيان نحو 40% من احتياجات المغرب من الغاز بحلول عام 2027.

من جانب آخر، تتولى “مانا إنيرجي” تمويل وإدارة حفر بئري التنقيب SBK-1 وM5، حيث تشير التوقعات إلى نجاح مشجع، خاصة بالنسبة لبئر SBK-1 الذي أثبت وجود الغاز فيه منذ عدة سنوات. وتراهن الشركة على اكتشافات جديدة في حقل أنوال، رغم المخاطر المرتفعة التي تصاحب هذه المشاريع.

وفي مقابل هذا التقدم الكبير، تواجه “ساوند إنيرجي” صعوبات مالية كبيرة، ما يجعلها تبحث عن شركاء جدد لتأمين التمويل اللازم لمشاريعها المستقبلية، أبرزها مشروع سيدي المختار. ورغم محاولاتها لتجاوز أزمتها، استبعدت الشركة أي خطوة نحو الإدراج الفوري في بورصة الدار البيضاء في الوقت الحالي.

وبينما تسير الأمور في مسار إيجابي بالنسبة لـ “مانا إنيرجي”، يبقى أن نترقب نتائج التنقيب في المنطقة وتطورات البنية التحتية التي سيتم تنفيذها، بما يسهم في تأمين إمدادات الغاز للمغرب وتعزيز مكانته كداعم رئيسي للطاقة في المنطقة.