النجم أشرف حكيمي يستمتع بجمال “لالة تكركوست” بين أحضان طبيعة الحوز

هبة بريس – الحوز

قضى الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أوقاتاً مميزة بين أحضان الطبيعة الخلابة بمنطقة لالة تكركوست، التابعة لإقليم الحوز، حيث اختار هذه الوجهة الهادئة للاستجمام والابتعاد عن صخب الحياة الرياضية.

وخلال زيارته، شارك حكيمي في عدد من الأنشطة الترفيهية التي تعكس طابع المنطقة، من بينها ركوب الجمال، وقيادة الدراجات الرباعية “الكواد” عبر المسالك الجبلية، بالإضافة إلى تذوق الأطباق المغربية الأصيلة داخل خيام تقليدية بُنيت خصيصاً لاستقباله.

وتؤكد هذه الزيارة مرة أخرى على الجاذبية المتزايدة التي تتمتع بها الوجهات السياحية الطبيعية في المغرب، والتي باتت تستقطب شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك نجوم الرياضة والفن، لما توفره من سكينة، وجمال طبيعي، وتنوع ثقافي يعكس غنى الهوية المغربية.