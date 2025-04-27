إغلاق ميناء الحسيمة بسبب سوء الأحوال الجوية(صورة)

هبة بريس – فكري ولدعلي

قررت السلطات المينائية بمدينة الحسيمة إغلاق الميناء ابتداءً من يوم غد الإثنين 28 أبريل 2025، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، إلى غاية منتصف ليل الثلاثاء 29 أبريل 2025، وذلك استنادًا إلى نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي صادرة عن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية.

ويأتي هذا القرار في إطار التدابير الاحترازية لحماية الأرواح والممتلكات، حيث يُتوقع أن تشهد المنطقة البحرية الممتدة بين الحسيمة وواد لاو رياحًا محلية قوية طيلة فترة الإغلاق.

كما ستعرف المنطقة الواقعة بين الحسيمة والسعيدية، حسب النشرة ذاتها، هبوب رياح قوية يوم الإثنين 28 أبريل، من الساعة 12 زوالًا إلى الخامسة مساءً، ومن المنتظر أن تعود نفس الظاهرة في الفترة ما بين منتصف ليلة الثلاثاء 29 أبريل والحادية عشر صباحًا من اليوم ذاته.

ودعت السلطات كافة البحارة وأرباب المراكب إلى التقيد بتعليمات السلامة وتفادي الإبحار خلال هذه الفترة، حفاظًا على سلامتهم.