الحسيمة .. يوم تحسيسي لفائدة مرضى “الهيموفيليا” من تأطير مختصين

هبة بريس – الحسيمة

بمناسبة اليوم العالمي للهيموفيليا، نظمت الجمعية المغربية للمصابين بالهيموفيليا – جهة طنجة تطوان الحسيمة، بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بالحسيمة، يوماً دراسياً وتحسيسياً لفائدة المرضى وعائلاتهم، إضافة إلى ندوة علمية لفائدة الأطر الصحية، وذلك يوم أمس الجمعة 25 أبريل الجاري ،بمدينة الحسيمة.

اللقاء احتضنته قاعة الاجتماعات بالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد السادس بأجدير، حضره عائلات المصابين بالهيموفيليا، شهد تقديم عرض توعوي حول النظام الغذائي الملائم للأطفال المصابين، ألقته الأستاذة سلمى القدورية، أخصائية الحمية والتغذية بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة، كما أطرّت البروفيسورة آمال أوراغن، أستاذة الطب النفسي بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، جلسة توعوية حول التأثيرات النفسية للإصابة بالهيموفيليا وسبل التأقلم والتقبل الأسري.

وتخلل اللقاء ندوة علمية متميزة، أطرها البروفيسور خالد السراج الأندلسي، عميد كلية الطب والصيدلة بوجدة، بمحاضرة محورية بعنوان “كيفية التعامل مع المتلازمات النزيفية مع تركيز خاص على الهيموفيليا”، كما قدمت الدكتورة إيمان آيت الفيلالي، أخصائية أمراض الدم بالمركز الاستشفائي محمد السادس بأجدير، عرضاً علمياً أغنى النقاش حول آخر مستجدات التكفل بالهيموفيليا.

وقد شهد هذا الحدث تكريم مجموعة من الشخصيات التي ساهمت في إنجاح هذا اليوم والدفع بمسار التوعية بمرض الهيموفيليا، حيث تم تقديم درع تكريمي موجه إلى السيد حسن الزيتوني، عامل إقليم الحسيمة، تسلمه نيابة عنه السيد باشا مدينة أجدير، تقديراً لدعمه ومساندته لجهود الجمعية. كما تم تكريم كل من السيد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالحسيمة، والأستاذة حياة بولحجل نائبة رئيس جماعة الحسيمة، إلى جانب البروفيسور خالد السراج الأندلسي، والبروفيسورة آمال أوراغن، والسيد مالك بوداهم المدير العام للمصالح بجماعة الحسيمة، اعترافاً بمساهماتهم القيمة في إنجاح هذه المبادرة.

وأكد المنظمون في ختام هذا اليوم الدراسي على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى التوعية بمرض الهيموفيليا وتحسين جودة حياة المصابين به، مع تثمين الانخراط الفعال لمختلف الشركاء المؤسساتيين والمجتمع المدني.