تامر حسني يوضح بخصوص حادث سقوط ستاند إضاءة وتسجيل إصابات في قصر البارون بمصر

هبة بريس – فن

قدم الفنان تامر حسني توضيحات بشأن إلغاء حفل له في قصر البارون بعد حادث سقوط ستاند إضاءة أسفر عن إصابات بين الحضور، خلال المؤتمر الطبي الدولي المقام هناك.

وأوضح تامر عبر خاصية القصص المصورة على حسابه الرسمي بـ”إنستغرام” أن مشاركته كانت مجرد فقرة غنائية ضمن فعاليات المؤتمر، وليس حفلاً خاصاً به، قائلاً:”بالنسبة للمؤتمر الطبي الدولي، كنت مدعو للغناء كجزء من إحدى الفقرات، يعني مش حفلة باسم تامر حسني، وإنما مؤتمر طبي، وطبيعي أنه لا تنظيمي ولا مسرحي”.

وأضاف: “أصلاً لم أكن قد بدأت الغناء بعد، وكان يتبقى ساعتان على فقرتي. حبيت أوضح لأن بعض المواقع غير الدقيقة نسبت الخبر لي بطريقة خاطئة، وطبعًا كل الشكر للمواقع اللي التزمت بالدقة وصححت الخبر”.

واختتم تامر حديثه بالدعاء للمصابين قائلاً: “الأهم أني أتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين، وربنا يحفظ الجميع”.