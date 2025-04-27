تامر حسني يوضح بخصوص حادث سقوط ستاند إضاءة وتسجيل إصابات في قصر البارون بمصر
هبة بريس – فن
قدم الفنان تامر حسني توضيحات بشأن إلغاء حفل له في قصر البارون بعد حادث سقوط ستاند إضاءة أسفر عن إصابات بين الحضور، خلال المؤتمر الطبي الدولي المقام هناك.
وأوضح تامر عبر خاصية القصص المصورة على حسابه الرسمي بـ”إنستغرام” أن مشاركته كانت مجرد فقرة غنائية ضمن فعاليات المؤتمر، وليس حفلاً خاصاً به، قائلاً:”بالنسبة للمؤتمر الطبي الدولي، كنت مدعو للغناء كجزء من إحدى الفقرات، يعني مش حفلة باسم تامر حسني، وإنما مؤتمر طبي، وطبيعي أنه لا تنظيمي ولا مسرحي”.
وأضاف: “أصلاً لم أكن قد بدأت الغناء بعد، وكان يتبقى ساعتان على فقرتي. حبيت أوضح لأن بعض المواقع غير الدقيقة نسبت الخبر لي بطريقة خاطئة، وطبعًا كل الشكر للمواقع اللي التزمت بالدقة وصححت الخبر”.
واختتم تامر حديثه بالدعاء للمصابين قائلاً: “الأهم أني أتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين، وربنا يحفظ الجميع”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
8 تعليقات
الله يشافي المصابين ويعافيهم، وماشي مشكل تامر كان غادي يغني ففقرة وحدة.
الله يشافي المصابين، المهم تامر كان مجرد مدعو وما كانش التنظيم من عندو.
تامر حسني وضح الأمور، الحمد لله على السلامة ديال المصابين.
المهم هو الشفاء ديال الناس، واللي وقع ما كانش فاختيار تامر.
المواقع خاصها تكون دقيقة فالأخبار، تامر ما كانش هو المسؤول على الحفل.
الصحافة خاصها تدير التحقق قبل ما تنشر، تامر حسني داير الواجب ديالو.
تامر داير توضيح مهم، وبغينا نعرفو الحقيقة ماشي الإشاعات.