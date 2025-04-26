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تامر حسني
تامر حسني

مصر.. إصابة 20 شخصا في حادث مروع خلال حفل لتامر حسني

26 أبريل، 2025 - 11:36 مساءً
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هبة بريس

شهد حفل للنجم تامر حسني، مساء السبت في قصر البارون بمصر الجديدة، حادثًا مروعًا تمثل في انهيار حامل حديدي وشاشات إضاءة، ما أسفر عن إصابة 20 شخصًا من بين الحضور.

ووفقا لمصادر إعلامية مصرية فإن تامر حسني كان حاضرا في مكان الحادث من أجل إحياء الحفل على هامش مؤتمر دولي في الطب، قبل حدوث الواقعة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات تُوثق لحظة سقوط الحامل الحديدي وسط تجمع الجمهور، مما تسبب في حالة من الذعر، خاصة مع الإصابات التي نتجت عن الحادث.

وأكدت وسائل إعلام مصرية أن الحادث وقع قبل صعود تامر حسني إلى المسرح بدقائق قليلة، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحفل لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم. بينما باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادث.

26 أبريل، 2025 - 11:36 مساءً
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