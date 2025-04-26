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سعد لمجرد
سعد لمجرد

سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة “زوينة بزاف”

26 أبريل، 2025 - 10:49 صباحًا
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هبة بريس-إ.السملالي

أطلّ الفنان المغربي سعد لمجرد على جمهوره، يوم الجمعة 25 أبريل 2025، بأحدث أعماله الفنية، كليب أغنية “زوينة بزاف”، التي أطلقها على قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

الأغنية جاءت بإيقاع خفيف ولمسة رومانسية، حملت توقيع الملحن والموزع المغربي جلال الحمداوي، الذي كتب الكلمات أيضًا. وبلغة دارجة مغربية، اختار لمجرد أن يقدّم عملاً جديدًا ينبض بالحب والأجواء الإيجابية، في توليفة موسيقية قريبة من ذوق جمهوره.

وقبل صدور الكليب، حرص لمجرد على تشويق متابعيه عبر حسابه على إنستغرام، حيث نشر مقطعًا ترويجيًا قصيرًا، كشف فيه عن موعد إطلاق العمل الجديد، مرفقًا الفيديو بتعليق: “أغنية زوينة بزاف ستصدر يوم 25 أبريل 2025”.

“زوينة بزاف” تأتي بعد أغنية “على ما يبدو”، التي طرحها لمجرد في يناير الماضي، وحققت أكثر من 2.5 مليون مشاهدة على يوتيوب، ما يعكس تفاعل الجمهور

26 أبريل، 2025 - 10:49 صباحًا
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‫17 تعليقات

  11. لمجرد كيعرف يواكب الذوق ديال الجيل الجديد وفي نفس الوقت يحافظ على اللمسة المغربية.

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