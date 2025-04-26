سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة “زوينة بزاف”
هبة بريس-إ.السملالي
أطلّ الفنان المغربي سعد لمجرد على جمهوره، يوم الجمعة 25 أبريل 2025، بأحدث أعماله الفنية، كليب أغنية “زوينة بزاف”، التي أطلقها على قناته الرسمية بموقع يوتيوب.
الأغنية جاءت بإيقاع خفيف ولمسة رومانسية، حملت توقيع الملحن والموزع المغربي جلال الحمداوي، الذي كتب الكلمات أيضًا. وبلغة دارجة مغربية، اختار لمجرد أن يقدّم عملاً جديدًا ينبض بالحب والأجواء الإيجابية، في توليفة موسيقية قريبة من ذوق جمهوره.
وقبل صدور الكليب، حرص لمجرد على تشويق متابعيه عبر حسابه على إنستغرام، حيث نشر مقطعًا ترويجيًا قصيرًا، كشف فيه عن موعد إطلاق العمل الجديد، مرفقًا الفيديو بتعليق: “أغنية زوينة بزاف ستصدر يوم 25 أبريل 2025”.
“زوينة بزاف” تأتي بعد أغنية “على ما يبدو”، التي طرحها لمجرد في يناير الماضي، وحققت أكثر من 2.5 مليون مشاهدة على يوتيوب، ما يعكس تفاعل الجمهورتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
17 تعليقات
منظر الحشود لي تجمعات فالفاتيكان كيقطع القلب
البابا خلى بصمة قوية فالتاريخ ديال الإنسانية
زوينة بزاف سميتها مناسبة للمحتوى لي قدموه
الله يرحمو البابا فرنسيس كان رجل ديال السلام والتواضع
جلال الحمداوي دار خدمة رائعة فالتلحين والكلمات
وداع مؤثر بزاف كيورينا شحال كانت قيمتو كبيرة فالعالم
اختار قبر بسيط رغم العظمة ديال المكانة ديالو
الله يصبر الناس لي كيبغيوه ويخلي العالم ديما فسلام
يوم حزين ولكن مملوء برسائل ديال المحبة والأمل
تبارك الله عليه، كل مرة كيرجع بقوة وكيدير البوز فالموسيقى العربية.
لمجرد كيعرف يواكب الذوق ديال الجيل الجديد وفي نفس الوقت يحافظ على اللمسة المغربية.
“زوينة بزاف” كتبان عندها مستقبل ناجح بحال الأغاني القديمة ديالو.
الترويجة لي دار فأنستغرام حمّست الناس مزيان قبل لا تخرج الأغنية.
سعد عرف كيفاش يقرب من قلوب الفانز ديالو بهاد الأغنية.
جلال الحمداوي مبدع كالعادة، كلمات ولحن متناسقين مع ستيل سعد.
الإيقاع الخفيف والكلمات الرومانسية دارو جو زوين فالكليب.
سعد لمجرد ديما كيبهرنا بالجديد ديالو، والأغنية فعلا زوينة بزاف!