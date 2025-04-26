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الحبس شهرا وغرامة مالية للاعلامي نيشان بتهمة "سب وقذف" ياسمين عز

الحبس شهرا وغرامة مالية للاعلامي نيشان بتهمة “سب وقذف” ياسمين عز

26 أبريل، 2025 - 4:51 مساءً
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هبة بريس – وكالات

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، بحبس الإعلامي اللبناني نيشان بتهمة سب وقذف الإعلامية المصرية ياسمين عز لمدة شهر وغرامة 50 ألف جنيه، مع دفع كفالة 5 آلاف جنيه لوقف العقوبة.

وحملت أوراق القضية اتهامات للإعلامي اللبناني بتعمد مضايقة الإعلامية المصرية، ووصفها بعبارات “خادشة ومخلة بقيمتها وشخصها”، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية قد أحالت الإعلامي اللبناني إلى المحاكمة، بعد انتهاء التحقيقات وثبوت تعديه بالسب والقذف تجاه الإعلامية المصرية.

26 أبريل، 2025 - 4:51 مساءً
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