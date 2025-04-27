إحالة نجل محمد رمضان على محكمة الطفل بعد اعتدائه على زميله

هبة بريس – فن

عاد الفنان محمد رمضان إلى دائرة الأضواء مجددًا، ولكن هذه المرة من خلال ابنه “علي”، الذي أحالته النيابة العامة على محكمة الطفل بعد اتهامه بالاعتداء بالضرب على زميله داخل نادي “نيو جيزة” بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية.

وبحسب التقارير الإخبارية المتداولة، فقد تم تحديد يوم 15 مايو المقبل لبدء أولى جلسات المحاكمة.

تفاصيل الحادثة تعود إلى قيام سيدة بتقديم بلاغ رسمي ضد الفنان محمد رمضان ونجله، متهمة إياهما بالتعدي على ابنها جسديًا، ما أسفر عن تعرضه لكدمات واحمرار في وجهه.

وأوضحت السيدة المشتكية أن الحادثة بدأت كمشادة كلامية بين الأطفال أثناء اللعب، ثم تطورت إلى اعتداء جسدي من قبل نجل الفنان، مما دفعها لرفع شكوى ضده.

وهكذا، يظل اسم محمد رمضان مرتبطًا بالأضواء، ولكن هذه المرة بعيدًا عن الفن، حيث أصبح ابنه محور اهتمام وسائل الإعلام بعد هذا الحادث.