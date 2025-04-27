close button
محمد رمضان مع نجله
محمد رمضان مع نجله

إحالة نجل محمد رمضان على محكمة الطفل بعد اعتدائه على زميله

27 أبريل، 2025 - 2:26 مساءً
0

هبة بريس – فن

عاد الفنان محمد رمضان إلى دائرة الأضواء مجددًا، ولكن هذه المرة من خلال ابنه “علي”، الذي أحالته النيابة العامة على محكمة الطفل بعد اتهامه بالاعتداء بالضرب على زميله داخل نادي “نيو جيزة” بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية.

وبحسب التقارير الإخبارية المتداولة، فقد تم تحديد يوم 15 مايو المقبل لبدء أولى جلسات المحاكمة.

تفاصيل الحادثة تعود إلى قيام سيدة بتقديم بلاغ رسمي ضد الفنان محمد رمضان ونجله، متهمة إياهما بالتعدي على ابنها جسديًا، ما أسفر عن تعرضه لكدمات واحمرار في وجهه.

وأوضحت السيدة المشتكية أن الحادثة بدأت كمشادة كلامية بين الأطفال أثناء اللعب، ثم تطورت إلى اعتداء جسدي من قبل نجل الفنان، مما دفعها لرفع شكوى ضده.

وهكذا، يظل اسم محمد رمضان مرتبطًا بالأضواء، ولكن هذه المرة بعيدًا عن الفن، حيث أصبح ابنه محور اهتمام وسائل الإعلام بعد هذا الحادث.

27 أبريل، 2025 - 2:26 مساءً
0

مقالات ذات صلة

تامر حسني

تامر حسني يوضح بخصوص حادث سقوط ستاند إضاءة وتسجيل…

2025-04-27 / 12:01
كليلة بونعيلات

كليلة بونعيلات تسترجع ذكريات الطفولة وتكشف عمرها الحقيقي (صورة)

2025-04-27 / 10:17
تامر حسني

مصر.. إصابة 20 شخصا في حادث مروع خلال حفل…

2025-04-26 / 23:36
الحبس شهرا وغرامة مالية للاعلامي نيشان بتهمة "سب وقذف" ياسمين عز

الحبس شهرا وغرامة مالية للاعلامي نيشان بتهمة “سب وقذف”…

2025-04-26 / 16:51
سعد لمجرد

سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة “زوينة بزاف”

2025-04-26 / 10:49
فاطمة تحيحيت

فاطمة تحيحيت تفتح قلبها وتكشف عن معاناتها مع العنف…

2025-04-25 / 21:20
دنيا بطمة تتألق من جديد في الخليج بحفل أسطوري بالكويت(صور)

دنيا بطمة تتألق من جديد في الخليج بحفل أسطوري…

2025-04-25 / 20:38
الدار البيضاء تحتفي بالفكاهة في النسخة الثانية من مهرجان "كوميديا بلانكا"

الدار البيضاء تحتفي بالفكاهة في النسخة الثانية من مهرجان…

2025-04-25 / 17:54
الدورة الرابعة لجائزة “مبدعات” تحتفي بالكفاءات النسائية المغربية في الرباط

الدورة الرابعة لجائزة “مبدعات” تحتفي بالكفاءات النسائية المغربية في…

2025-04-25 / 13:26
الموت يفجع الفنانة لبنى شكلاط بوفاة والدها.. والجمهور يواسيها (صورة)

الموت يفجع الفنانة لبنى شكلاط بوفاة والدها.. والجمهور يواسيها…

2025-04-25 / 11:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى