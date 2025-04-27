كليلة بونعيلات تسترجع ذكريات الطفولة وتكشف عمرها الحقيقي (صورة)

هبة بريس – فن

شاركت الفنانة والبرلمانية المغربية كليلة بونعيلات متابعيها عبر حسابها على “إنستغرام” بصورة من ألبوم طفولتها، مرفقة إياها بتدوينة أعربت فيها عن حنينها لتلك المرحلة البريئة.

وظهرت بونعيلات في الصورة بملامح طفولية بريئة، وعلّقت قائلة: “ليتنا بقينا كما كنا صغاراً، لا نعرف للهموم طريقاً.”

وعبرت كلماتها عن شوقها لفترة الطفولة، حيث البساطة وصفاء الروح بعيداً عن تعقيدات الحياة اليومية.

من جهة أخرى، وخلال حلولها ضيفة على برنامج “مع الفاميلا” الذي يقدمه الإعلامي مراد العشابي، كشفت كليلة بونعيلات عن عمرها الحقيقي، مؤكدة أنها تبلغ 42 سنة.