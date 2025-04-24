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إحسان الركراكي تلامس قضايا النساء في عمل غنائي جديد

إحسان الركراكي تلامس قضايا النساء في عمل غنائي جديد

24 أبريل، 2025 - 5:23 مساءً
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هبة بريس-إ.السملالي

تستعد الفنانة المغربية إحسان الركراكي لإطلاق أغنيتها الجديدة، التي تفتح من خلالها نافذة فنية على معاناة المرأة العاملة، في عمل يجمع بين الإحساس بالقضية والتعبير الفني الملتزم.

وقد نشرت الركراكي مقطعاً من الأغنية على حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”، لاقى تفاعلاً واسعاً من قبل متابعيها الذين عبروا عن مساندتهم وتمنوا لها التوفيق في هذا الإصدار المنتظر.

العمل يحمل توقيع الفنان زهير بهاوي في الكلمات والألحان، إلى جانب عامر تاحياكت، بينما تولى التوزيع الموسيقي كل من ميد شريف وزهير بيت، أما الإخراج فكان تحت إشراف عمر العمراني، المعروف بإبرازه لقضايا اجتماعية بأسلوب بصري مبتكر.

ومن المنتظر إصدار الأغنية بشكل رسمي يوم السبت المقبل، وسط ترقب جمهور الركراكي الذي يرى في هذا العمل صوتاً جديداً للمرأة المغربية العاملة، ورسالة فنية تعكس واقعها اليومي وتحدياتها المستمرة.

24 أبريل، 2025 - 5:23 مساءً
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