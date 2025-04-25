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رباب كويد
رباب كويد

من سيول.. رباب كويد توثق أجواء الحب مع زوجها بالزي الكوري (صور)

25 أبريل، 2025 - 12:09 صباحًا
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هبة بريس – فن

قامت الممثلة المغربية رباب كويد بمشاركة لحظات رومانسية جمعتها بزوجها مع متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك خلال عطلتها الحالية في مدينة سيول بكوريا الجنوبية.

ونشرت رباب عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي بـ”إنستغرام”، مجموعة من الصور ظهرت فيها إلى جانب زوجها وهما يرتديان الزي الكوري التقليدي، في أجواء مفعمة بالحب والرومانسية.

من سيول.. رباب كويد توثق أجواء الحب مع زوجها بالزي الكوري (صور)

كما وثقت لحظة مميزة لهما أثناء تعليق “قفل الحب” في أحد الأماكن الشهيرة المخصصة للعشاق، وأرفقت الصورة بتعليق قصير جاء فيه: “أحبك”.

من سيول.. رباب كويد توثق أجواء الحب مع زوجها بالزي الكوري (صور)

من سيول.. رباب كويد توثق أجواء الحب مع زوجها بالزي الكوري (صور)

وتجدر الإشارة إلى أن رباب كويد تقوم بجولة سياحية في عدد من الدول الآسيوية برفقة زوجها، وكانت كوريا الجنوبية محطتها التالية بعد زيارتها لليابان.

25 أبريل، 2025 - 12:09 صباحًا
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