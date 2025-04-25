من سيول.. رباب كويد توثق أجواء الحب مع زوجها بالزي الكوري (صور)

هبة بريس – فن

قامت الممثلة المغربية رباب كويد بمشاركة لحظات رومانسية جمعتها بزوجها مع متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك خلال عطلتها الحالية في مدينة سيول بكوريا الجنوبية.

ونشرت رباب عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي بـ”إنستغرام”، مجموعة من الصور ظهرت فيها إلى جانب زوجها وهما يرتديان الزي الكوري التقليدي، في أجواء مفعمة بالحب والرومانسية.

كما وثقت لحظة مميزة لهما أثناء تعليق “قفل الحب” في أحد الأماكن الشهيرة المخصصة للعشاق، وأرفقت الصورة بتعليق قصير جاء فيه: “أحبك”.

وتجدر الإشارة إلى أن رباب كويد تقوم بجولة سياحية في عدد من الدول الآسيوية برفقة زوجها، وكانت كوريا الجنوبية محطتها التالية بعد زيارتها لليابان.