يتقدمهم لقجع.. موتسيبي يعين 5 نواب جدد له في رئاسة “الكاف”

هبة بريس – رياضة

اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، اليوم السبت، في أكرا عاصمة غانا، عشية نهائيات البطولة الإفريقية المدرسية للكاف.

وترأس الجلسة رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، الذي أعلن رسميًا عن تعيين خمسة نواب جدد لرئيس الكاف.

وقد تم انتخاب النواب الجدد لرئيس الكاف على النحو التالي:

النائب الأول لرئيس الكاف: فوزي لقجع (المغرب)

النائب الثاني لرئيس الكاف: كورت أوكراكو (غانا)

النائب الثالث لرئيس الكاف: بيير-ألان مونغوينغي (الغابون)

النائبة الرابعة لرئيس الكاف: بستين كازادي ديتابالا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

النائب الخامس لرئيس الكاف: فيزال سيدات (موزمبيق)

كما أعلن موتسيبي عن ضم ياسين إدريس ديالو، رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، كعضو في المكتب التنفيذي للكاف.

وصادق المكتب التنفيذي للكاف أيضا على تعيينات في المناصب الشاغرة بعدد من اللجان التابعة للاتحاد، وهي كالتالي:

لجنة تنظيم بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين (الشان)

الرئيس: بيير-ألان مونغوينغي (الغابون)

اللجنة التقنية ولجنة التطوير بالكاف

الرئيس: صامويل إيتو (الكاميرون)

نائب الرئيس: ملوش بالحسن (تونس)

اللجنة الطبية بالكاف

الرئيس: الدكتور محمد بويا (موريتانيا)

نائب الرئيس: الدكتور ثولاني نغوينيا (جنوب إفريقيا)

وأعرب الرئيس موتسيبي عن بالغ امتنانه للنواب السابقين لرئيس الكاف، مشيدًا بالتزامهم وتفانيهم وجودة قيادتهم طوال فترة ولايتهم.