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سفيان البقالي
سفيان البقالي

سفيان البقالي يحل ثانيا في ملتقى شيامن للدوري الماسي

26 أبريل، 2025 - 6:44 مساءً
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هبة بريس – رياضة

حقق العداء المغربي والبطل العالمي والأولمبي سفيان البقالي المركز الثاني في سباق 3000 متر موانع، خلال ملتقى شيامن بالصين، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى.

وسجل البقالي توقيتًا قدره 8 دقائق و6 ثوان و66 جزءًا من المائة، ليحل خلف العداء الإثيوبي صامويل فايرو، الذي توج بالسباق بتوقيت 8 دقائق و5 ثوان و61 جزءًا من المائة، فيما جاء الكيني سيمون كيبروب كويش ثالثًا بتوقيت 8 دقائق و7 ثوان و12 جزءًا من المائة.

ويُذكر أن سفيان البقالي سبق له التتويج بلقب الدوري الماسي سنة 2022، مما يؤكد مكانته البارزة في سباقات الموانع على الصعيد العالمي.

26 أبريل، 2025 - 6:44 مساءً
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