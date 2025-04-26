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فوزي لقجع
فوزي لقجع

عاجل.. فوزي لقجع نائبا أولا لرئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”

26 أبريل، 2025 - 3:02 مساءً
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هبة بريس – رياضة

تتواصل إنجازات كرة القدم الوطنية على الساحة القارية والدولية بتعيين فوزي لقجع نائبا أولا لرئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم CAF.

هذا التعيين يعكس بوضوح الثقة الكبيرة التي يحظى بها المغرب وممثلوه داخل أكبر الهيئات الرياضية الإفريقية والدولية، ويؤكد مجدداً المكانة الرائدة للمملكة على مستوى القارة الإفريقية.

فوزي لقجع، الذي سبق أن شغل منصب عضو في اللجنة التنفيذية للكاف ويشغل حاليا عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، يواصل صعوده بثبات داخل المؤسسات الكروية الكبرى، حاملاً معه طموحات المغرب وإرادته الراسخة في تطوير كرة القدم الإفريقية.

اختيار لقجع نائبا أول لرئيس الكاف ليس مجرد تتويج لمسيرته الشخصية فحسب، بل هو أيضا اعتراف بالدور المحوري الذي يلعبه المغرب في الارتقاء بالكرة الإفريقية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده، سواء من خلال تطوير البنيات التحتية، أو تنظيم التظاهرات الكبرى، أو عبر الرؤية الاستراتيجية لجعل إفريقيا حاضرة بقوة على الساحة العالمية.

26 أبريل، 2025 - 3:02 مساءً
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