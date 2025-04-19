close button
"الكاف" تختار "لارام" شريكا رسميا ل"كان المغرب 2025" +(فيديو)

“الكاف” تختار “لارام” شريكا رسميا ل”كان المغرب 2025″ +(فيديو)

19 أبريل، 2025 - 2:41 مساءً
0

هبة بريس – البيضاء

شهد أحد فنادق الدار البيضاء، صباح يوم السبت، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) والخطوط الملكية المغربية، بحضور شخصيات وازنة في المشهد الكروي الإفريقي.

وجرى حفل التوقيع بحضور فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وباتريس موتسيبي، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، إلى جانب عبد الحميد عدو، رئيس مجلس إدارة الخطوط الملكية المغربية.

وبموجب هذه الاتفاقية، تصبح الخطوط الملكية المغربية “الشريك الدولي الرسمي” لمجموعة من أبرز المنافسات الكروية التي تنظمها الكاف خلال السنوات المقبلة، وعلى رأسها كأس أمم إفريقيا 2025 التي ستُحتضن بالمغرب، وكأس أمم إفريقيا للسيدات 2024، وكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة 2025، إضافة إلى نهائيات دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية، وكأس رابطة أبطال إفريقيا للسيدات 2025.

وتندرج هذه الشراكة في إطار الترويج لكرة القدم الإفريقية وتعزيز التعاون بين مؤسسات القارة، بما يخدم تطلعاتها في تنظيم تظاهرات كروية على أعلى مستوى.

 

19 أبريل، 2025 - 2:41 مساءً
0

مقالات ذات صلة

السدود في المغرب

السدود المغربية تستقبل حوالي 2 مليار متر مكعب من…

2025-04-19 / 22:33
عموتة يحتفل باللقب

بقيادة عموتة.. الجزيرة الإماراتي يتوج بطلا لكأس الرابطة

2025-04-19 / 21:22
بادو الزاكي

مايوركا الإسباني يخصص تكريما مميزا لحارسه السابق بادو الزاكي…

2025-04-19 / 20:19
الملك محمد السادس

عاجل.. الملك محمد السادس يهنئ منتخب الفتيان بعد تتويجه…

2025-04-19 / 19:29
نبيل باها

نبيل باها: التتويج بكأس إفريقيا للفتيان مصدر فخر بالنسبة…

2025-04-19 / 19:17
سد "خنك كرو" بإقليم فكيك

نسبة تقدم أشغال بناء سد “خنك كرو” بإقليم فكيك…

2025-04-19 / 18:44
نبيل باها

نبيل باها ينال جائزة المدرب الأفضل في كأس إفريقيا…

2025-04-19 / 18:30
للمرة الأولى في تاريخه .. المنتخب المغربي لأقل من 17 عاما يتوج بكأس إفريقيا

للمرة الأولى في تاريخه .. المنتخب المغربي لأقل من…

2025-04-19 / 17:30
يحدث فقط في إفريقيا.. عضو من منتخب مالي يحاول وضع “السحور” داخل الملعب وعضوة من “الكاف” تتدخل

يحدث فقط في إفريقيا.. عضو من منتخب مالي يحاول…

2025-04-19 / 15:26
عرشان يعلن رسمياً ترشحه لرئاسة الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية

عرشان يعلن رسمياً ترشحه لرئاسة الجامعة الملكية المغربية للكرة…

2025-04-19 / 11:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى