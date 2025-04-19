“الكاف” تختار “لارام” شريكا رسميا ل”كان المغرب 2025″ +(فيديو)

هبة بريس – البيضاء

شهد أحد فنادق الدار البيضاء، صباح يوم السبت، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) والخطوط الملكية المغربية، بحضور شخصيات وازنة في المشهد الكروي الإفريقي.

وجرى حفل التوقيع بحضور فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وباتريس موتسيبي، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، إلى جانب عبد الحميد عدو، رئيس مجلس إدارة الخطوط الملكية المغربية.

وبموجب هذه الاتفاقية، تصبح الخطوط الملكية المغربية “الشريك الدولي الرسمي” لمجموعة من أبرز المنافسات الكروية التي تنظمها الكاف خلال السنوات المقبلة، وعلى رأسها كأس أمم إفريقيا 2025 التي ستُحتضن بالمغرب، وكأس أمم إفريقيا للسيدات 2024، وكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة 2025، إضافة إلى نهائيات دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية، وكأس رابطة أبطال إفريقيا للسيدات 2025.

وتندرج هذه الشراكة في إطار الترويج لكرة القدم الإفريقية وتعزيز التعاون بين مؤسسات القارة، بما يخدم تطلعاتها في تنظيم تظاهرات كروية على أعلى مستوى.