أوزين في مؤتمر “البيجيدي”: قوة الأحزاب تبنى على المواقف الدائمة

هبة بريس

أكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن قوة الأحزاب تُبنى على الرهانات السياسية والمواقف الدائمة، وليست رهينة بالنتائج الانتخابية، مشددًا على أن المواقف دائمة والمواقع عابرة.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية، وجه رسالة محبة إلى مناضلي الحزب، معبرًا عن موقفه من الحكومة الذي قال إنه سيزداد وضوحًا لاحقًا.

وعلق أوزين على حفل الافتتاح متمنيًا إدماج عرض فني أمازيغي بجانب العروض العربية والإسلامية، مؤكدًا على أهمية الهوية الوطنية الجامعة.

كما أشار إلى الأزمة المالية التي تعيشها الحركة الشعبية منذ 2021، مهنئًا العدالة والتنمية على تنظيم مؤتمره رغم التحديات.

وفي سياق آخر، أشاد أوزين بتجربة التنسيق الحكومي السابقة، مؤكدًا أن الشراكة كانت مبنية على خدمة الوطن فوق كل اعتبار.