إنتخاب بنكيران أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية لولاية أخرى

هبة بريس – الرباط

جرى قبل قليل من يومه الأحد، انتخاب عبد الإله بنكيران أمينًا عامًا لحزب العدالة والتنمية، خلال فعاليات المؤتمر الوطني التاسع المنعقد بمدينة بوزنيقة.

وحصد بنكيران، خلال عملية التصويت التي جرت زوال اليوم، 994 صوتًا من أصل 1402 مصوت، بنسبة بلغت 69 في المائة.

وجاء إدريس الأزمي الإدريسي في المرتبة الثانية بحصوله على 394 صوتًا، فيما حل عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب، ثالثًا بـ42 صوتًا.