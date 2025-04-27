تجريد 3 أعضاء من عضوية مجلس اتروكوت بإقليم الدريوش

هبة بريس – محمد زريوح

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، نهاية الأسبوع الجاري، حكمًا بتجريد ثلاثة أعضاء من عضوية مجلس جماعة اتروكوت بإقليم الدريوش. القرار جاء بناءً على دعوى تقدم بها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، على خلفية توقيع المعنيين على طلب يطالب رئيس الجماعة، المنتمي لنفس الحزب، بالاستقالة.

وجاء في تفاصيل الحكم، أن المحكمة الإدارية قضت بصفة قطعية بتجريد الأعضاء الثلاثة من مناصبهم مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عن ذلك. واستند قرارها إلى مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 133.14 المتعلق بالجماعات المحلية، وإلى الفصل 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، كما جاء في مضمون الدعوى التي رفعها الحزب.

وتعود وقائع هذه القضية، إلى انتخاب رشيد الصغير رئيسًا لمجلس جماعة اتروكوت باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن تبدأ تحركات داخل المجلس يقودها أعضاء معارضون من بينهم المعنيون بالتجريد. وقد تم التنسيق مع أعضاء آخرين ينتمون لأحزاب مغايرة بهدف الإطاحة بالرئيس خلال فترة منتصف الولاية.

وفي سياق متصل، كان حزب التجمع الوطني للأحرار قد وجّه مذكرة توجيهية تلزم أعضائه بدعم الرئيس وعدم الإخلال بالانسجام الحزبي. غير أن الأعضاء الثلاثة أصروا على مخالفة التوجيهات، مما دفع الحزب إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتجريدهم من العضوية، في خطوة مماثلة لما حدث مع عضو آخر، أحمد البقالي، الذي سبق تجريده لأسباب مماثلة.