بنكيران يتقدم سباق الأمانة العامة لـ”البيجيدي”

هبة بريس – بوزنيقة

تم انتخاب 6 أعضاء من حزب العدالة والتنمية صباح اليوم الأحد في إطار السباق نحو الأمانة العامة، خلال المؤتمر التاسع المنعقد في بوزنيقة.

وتصدر عبد الإله بنكيران، الأمين العام الحالي، لائحة الأصوات بحصوله على 163 صوتًا، يليه إدريس الأزمي الإدريسي بـ160 صوتًا.

في المرتبة الثالثة جاء عبد العزيز العماري بـ111 صوتًا، تلاه عبد الله بوانو بـ94 صوتًا، ثم عبد العالي حامي الدين بـ 31 صوتا وجامع المعتصم بـ 30 صوتا.

وقد دخل المؤتمر مرحلة التداول في الأسماء المرشحة، بعدما أعلن كل من عبد العزيز العماري وجامع المعتصم وعبد العالي حامي الدين انسحابهم من سباق الأمانة العامة.

وسيتم التداول في أسماء بنكيران والأزمي وبوانو قبل اللجوء إلى عملية التصويت من أجل انتخاب الأمين العام للحزب.