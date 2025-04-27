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عبد الإله بنكيران
عبد الإله بنكيران

بنكيران يتقدم سباق الأمانة العامة لـ”البيجيدي”

27 أبريل، 2025 - 11:35 صباحًا
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هبة بريس – بوزنيقة

تم انتخاب 6 أعضاء من حزب العدالة والتنمية صباح اليوم الأحد في إطار السباق نحو الأمانة العامة، خلال المؤتمر التاسع المنعقد في بوزنيقة.

وتصدر عبد الإله بنكيران، الأمين العام الحالي، لائحة الأصوات بحصوله على 163 صوتًا، يليه إدريس الأزمي الإدريسي بـ160 صوتًا.

في المرتبة الثالثة جاء عبد العزيز العماري بـ111 صوتًا، تلاه عبد الله بوانو بـ94 صوتًا، ثم عبد العالي حامي الدين بـ 31 صوتا وجامع المعتصم بـ 30 صوتا.

وقد دخل المؤتمر مرحلة التداول في الأسماء المرشحة، بعدما أعلن كل من عبد العزيز العماري وجامع المعتصم وعبد العالي حامي الدين انسحابهم من سباق الأمانة العامة.

وسيتم التداول في أسماء بنكيران والأزمي وبوانو قبل اللجوء إلى عملية التصويت من أجل انتخاب الأمين العام للحزب.

27 أبريل، 2025 - 11:35 صباحًا
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‫12 تعليقات

  1. بنكيران باغي يبقى هو القائد الوحيد ف الحزب؟ راه الشعب عاقل والمغاربة شافو كلشي!

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  2. غريب كيفاش بنكيران باقي باغي يكون ف الواجهة، وهو اللي ضيع الحزب والمستقبل ديالو.

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  4. حزب العدالة والتنمية محتاج لتغيير حقيقي، ماشي بنكيران اللي يواصل القياد، راه راح عليه الزمن.

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  5. بغى حزب العدالة والتنمية يرجع لواجهة السياسة؟ راه فاش كان ف الحكومة ما دار والو للمغاربة!

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  6. بنكيران باقي كيحلم يرجع للحزب، ولكن المغاربة عارفين شنو وقع ف العشرية ديالو.

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  7. بنكيران دابا كيبان بحال اللي مازال بغا يفرض راسو على الحزب رغم الهزيمة ديالو ف الانتخابات الأخيرة… شنو بغا؟ يكرر التاريخ؟.

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  8. بنكيران عندو مشكلة مع قبول النتائج… واخا الخاوتة اختاروا الجيل الجديد، هو باقي عايش ف الماضى.

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  9. بنكيران كيقول الديمقراطية؟ واش الديمقراطية تكون ف تحويل الحزب ف ملكية خاصة ديالو؟

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  10. عيب وحرام! بنكيران فاش كان كيتكلم على الإصلاحات، دابا كيبقى باغي يرجع للحزب من بعد ما داز كلشي.

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  12. بنكيران لي كان كيبرر الأخطاء ديالو ف الحكومة، اليوم غادي يشد الأمانة العامة باش يكمل مسلسل الخداع؟

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