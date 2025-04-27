بنكيران: بوانو كاد يغير نتيجة التصويت وسنقاضي وزارة الداخلية

هبة بريس – الرباط

عبّر عبد الإله بنكيران عن امتنانه لثقة المؤتمرين، مشيرا إلى أن عبد الله بوانو كاد يغير نتيجة التصويت بدعمه لإدريس الأزمي، وذلك في أول كلمة له عقب إعادة انتخابه أمينًا عامًا لحزب العدالة والتنمية لولاية إضافية.

وأكد بنكيران أن قيادته للحزب ليست فردية، معلنا في الوقت نفسه عزمه على مقاضاة وزارة الداخلية بسبب حجز دعم المؤتمر.

وقال بنكيران إنه كان يتمنى بث مرحلة التداول حول انتخاب الأمين العام بشكل علني، مضيفا: “لو تم ذلك، لكانت الحملة الانتخابية لانتخابات 2026 قد انتهت قبل أوانها”. وأقر بأن الجلسة علمته التواضع، قائلا: “رغم أنني مغرور، تعلمت الكثير من هذه التجربة”.

ووصف بنكيران مرافعة بوانو لدعم الأزمي بأنها “مرافعة عظيمة كادت أن تقلب كل شيء”، قبل أن يضيف: “لكن الله سلّم الأزمي وسلم بوانو كذلك من مكر التاريخ”.

وفي إشارة إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، قال بنكيران : “وضعتم على ظهري جبل زلاغ ومشيتم. فرحت قليلًا وحزنت كثيرًا. المسؤولية ثقيلة ولكنها فرصة نحاول أن نؤديها على أكمل وجه”.

وشدد على أن قيادته للحزب ستكون جماعية، مشيرًا إلى أن “ظروف العالم والأمة الإسلامية والعربية وبلادنا والحزب صعبة، ولكن هدفنا هو أداء واجبنا أمام الله”.

وعن علاقته بإخوانه في الحزب، قال: “أنا لست قاسيًا عليهم، أنا قاسٍ لهم”، مبرزًا أن المرحلة المقبلة تتطلب “الرجال الصعاب”، مضيفًا: “نحن منطقيون ونقف مع الحق”.

وبخصوص علاقات الحزب السياسية، أوضح بنكيران : “لا أحد يدعمنا، وعلاقتنا مع الدول فيها الصواب، ونحن حزب مثل باقي الأحزاب كما كان يقول لي سيدنا، وهذا يكفينا”.

إلى ذلك، أعلن بنكيران عزمه رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية بسبب حجز دعم المؤتمر، قائلا: “حجزوا مبلغ 130 مليون سنتيم، ويجب أن يقوموا بتسديده، وإلا فعلى وزير الداخلية أن يجهز نفسه لدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية”.