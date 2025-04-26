إندلاع مواجهات مسلحة بمخيم العيون في تندوف بين عصابات “البوليساريو” (فيديو)

هبة بريس

شهد مخيم العيون بمخيمات تندوف انفلاتا أمنيًا خطيرًا، بعد اندلاع مواجهات عنيفة بين عصابات مرتبطة بجبهة البوليساريو.

واستُخدمت الأسلحة النارية الخفيفة والثقيلة بشكل علني، مما دفع السكان العزل إلى الاحتماء داخل منازلهم في مشهد يعكس حجم الفوضى المتنامية داخل المخيمات.

في المقابل، ظل الجيش الجزائري، المتمركز على مشارف المخيم، مكتفيًا بدور المتفرج، دون أي محاولة لفرض النظام أو حماية المدنيين، مما زاد من حدة الانتقادات حول تواطؤه المفضوح مع الجماعات المسلحة التي تعبث بأمن المنطقة.

هذه التطورات تعري مجددًا هشاشة الوضع داخل مخيمات تندوف، حيث تحولت المخيمات إلى مسرح مفتوح للعنف والجريمة، في غياب مؤسسات قانونية حقيقية، ووسط اتهامات متزايدة للبوليساريو بالتورط في تسهيل أنشطة مشبوهة تخدم أجندات خارجية.