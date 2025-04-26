إندلاع مواجهات مسلحة بمخيم العيون في تندوف بين عصابات “البوليساريو” (فيديو)
هبة بريس
شهد مخيم العيون بمخيمات تندوف انفلاتا أمنيًا خطيرًا، بعد اندلاع مواجهات عنيفة بين عصابات مرتبطة بجبهة البوليساريو.
واستُخدمت الأسلحة النارية الخفيفة والثقيلة بشكل علني، مما دفع السكان العزل إلى الاحتماء داخل منازلهم في مشهد يعكس حجم الفوضى المتنامية داخل المخيمات.
في المقابل، ظل الجيش الجزائري، المتمركز على مشارف المخيم، مكتفيًا بدور المتفرج، دون أي محاولة لفرض النظام أو حماية المدنيين، مما زاد من حدة الانتقادات حول تواطؤه المفضوح مع الجماعات المسلحة التي تعبث بأمن المنطقة.
هذه التطورات تعري مجددًا هشاشة الوضع داخل مخيمات تندوف، حيث تحولت المخيمات إلى مسرح مفتوح للعنف والجريمة، في غياب مؤسسات قانونية حقيقية، ووسط اتهامات متزايدة للبوليساريو بالتورط في تسهيل أنشطة مشبوهة تخدم أجندات خارجية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
13 تعليقات
تندوف ولات بحال غابة ديال الوحوش كل واحد كيقطع فصاحبو.
البوليساريو ولات غير عصابات كتقتل بعضها فمخيمات العار.
عصابة تندوف ماعرفات لحقوق لا إنسانية غير السلاح والدم.
الله ينصر المغرب ويسحق كل عدو خائن كيبغي يضر وحدة البلاد.
مخيمات تندوف ولات مسرح للجريمة والفساد والسلاح.
هكذا ديما النهاية ديال الخونة والمرتزقة.
الله يحشرهم مع بعضياتهم فالعار والذل لي داروه.
كابرانات الجزائر ماقادين حتى على البوليساريو لي رباوهم.
مخيمات تندوف خاصها تتحرر من يد العصابات وتعيش فالحرية
الجزائر دايرة العصابات فوق التراب ديالها وباغيا تصدر الفوضى للمغرب.
البوليساريو راه سالاو وولاو كياكلو بعضهم قدام العالم.
البوليساريو من العصيان الداخلي راه سالات صلاحيتها.
العالم خاصو يشوف شنو واقع فمخيمات الذل والماساة.