بنكيران: وفد “حماس” ماحضرش المؤتمر حيث ماعطاوهومش “الفيزا”

هبة بريس – الرباط

كشف عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن سبب غياب وفد حركة حماس عن حضور مؤتمر الحزب المنعقد في بوزنيقة.

وقال بنكيران خلال كلمته: “كنا نرغب في حضور وفد حماس، لكن لم يتم منحهم التأشيرة”.

وأضاف: “أبلغناهم أن هذا خطأ، فالمغرب بلد الضيافة، وليست هذه المرة الأولى التي تحضر فيها حماس إلى المغرب”.

وتابع: “غزة حاضرة في قلوبنا وعقولنا، وفي متابعاتنا اليومية، ومسيراتنا التضامنية، وكل ما نستطيع إيصاله من مساعدات”.

يشار إلى أن بوزنيقة تحتضن نهاية هذا الأسبوع المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية.