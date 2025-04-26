بنكيران: وفد “حماس” ماحضرش المؤتمر حيث ماعطاوهومش “الفيزا”
هبة بريس – الرباط
كشف عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن سبب غياب وفد حركة حماس عن حضور مؤتمر الحزب المنعقد في بوزنيقة.
وقال بنكيران خلال كلمته: “كنا نرغب في حضور وفد حماس، لكن لم يتم منحهم التأشيرة”.
وأضاف: “أبلغناهم أن هذا خطأ، فالمغرب بلد الضيافة، وليست هذه المرة الأولى التي تحضر فيها حماس إلى المغرب”.
وتابع: “غزة حاضرة في قلوبنا وعقولنا، وفي متابعاتنا اليومية، ومسيراتنا التضامنية، وكل ما نستطيع إيصاله من مساعدات”.
يشار إلى أن بوزنيقة تحتضن نهاية هذا الأسبوع المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X