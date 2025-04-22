أوزين يسائل وزير الصحة حول واقعة رفض مستشفى تطوان استقبال سيدة حامل

هبة بريس- ع محياوي

وجه النائب البرلماني محمد أوزين سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على خلفية حادثة رفض مستشفى سانية الرمل الإقليمي بمدينة تطوان استقبال سيدة حامل في حالة مخاض مستعجلة، قادمة من جماعة تزروت، إقليم العرائش، مساء الخميس 17 أبريل 2025.

واعتبر أوزين، في سؤاله، أن هذا السلوك “غير الإنساني واللامسؤول” يكشف عمق الاختلالات التي يعاني منها قطاع الصحة العمومية، في وقت تواصل فيه الدولة تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية.

وطالب النائب البرلماني بفتح تحقيق عاجل في الحادث، مع محاسبة المتورطين، متسائلاً عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين جودة الخدمات الصحية وضمان الحق في العلاج، خاصة في الحالات المستعجلة التي تهدد حياة المواطنين.