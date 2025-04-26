جدل بعد استقبال بنكيران لداعية موريتاني معادٍ للوحدة الترابية للمملكة
هبة بريس – الرباط
أثار حضور الداعية الموريتاني محمد الحسن الددو للمؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية، واستقباله من طرف الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية المغربية، نظراً لمواقفه السابقة المعادية للوحدة الترابية للمملكة.
ويُعرف الددو، بتصريحاته المسيئة للمغرب، حيث سبق له أن وصف الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه بـ”عديم الأثر”، مشبهاً ذلك بـ”منح وثيقة إثبات حيازة قطعة أرض على القمر”، ومقارناً إياه بـ”اعتراف واشنطن بإسرائيلية القدس والجولان”، في إشارة مستفزة لثوابت المملكة.
واعتبر عدد من المتابعين أن استقباله بشكل رسمي داخل مؤتمر حزب سياسي مغربي يُعد سقطة سياسية وأخلاقية، تستوجب توضيحاً من قيادة الحزب، خاصة في ظل حساسية القضية الوطنية الأولى، التي تُعد خطاً أحمر لدى جميع المغاربة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
18 تعليقات
مغربية الصحراء ماشي موضوع مجاملة ولا تصفية حسابات سياسية.
راه الضيوف لي كيتهجمو علينا ما خاصش نفرشو ليهم الزرابي الحمرين.
التاريخ غادي يحاسب لي قبل يد شخص طعن بلادو.
هاد الخطأ السياسي خاصو يتحمل العواقب ديالو.
الدو مخاصوش يكون ضيف مكرم وهو كيهاجم المغرب.
ولاد المغرب واقفين كلهم للدفاع عن وحدة بلادهم بلا تردد.
الشعب المغربي واعي وما يتسامحش مع الإساءات لقضيته الوطنية.
السياسة ماشي لعب على حساب الوطن والثوابت ديالو.
القضية الوطنية مقدسة عند المغاربة كاملين بلا استثناء.
استقبال بحال هاد الشخص فضيحة سياسية بكل المقاييس.
العدالة والتنمية خاصهم يراجعو حساباتهم مع الشعب والوطن.
الصحراء مغربية وما نقبلو حتى واحد يشكك فيها قدامنا.
لا مجال للمجاملة مع الناس لي كيطعنو فسيادة بلادنا.
استقبال الددو إهانة كبيرة لكل مغربي كيغير على بلادو.
حنا خطنا الأحمر هو الصحراء ومن يلمسها يلقى الرد.
استقبال الددو استفزاز خطير لمشاعر المغاربة الأحرار.
كلشي خاصو يعرف أن مغربية الصحراء مافيهاش نقاش.
بن كيران خاصو يوضح للشعب علاش استقبل شخص معادي للوحدة الترابية.