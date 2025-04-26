بنكيران: “جمعنا مليون درهما لتمويل مؤتمر الحزب خلال يومين”

هبة بريس – الرباط

كشف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، أن الحزب تمكن من جمع مليون درهم من أجل تمويل المؤتمر الوطني التاسع، وذلك بعد قرار وزارة الداخلية منع الدعم العمومي المخصص للحزب.

وأوضح بنكيران، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر المنعقد بمدينة بوزنيقة، أن هذا المبلغ تم توفيره بفضل مساهمات أعضاء ومناضلي الحزب، بعد توجيه دعوة رسمية لهم للمشاركة في دعم تنظيم المؤتمر.

ورداً على الانتقادات، شدد بنكيران على أن ما يُروَّج حول عدم قانونية هذه المساهمات غير صحيح, موجهاً انتقادات حادة لمن وصفهم بـ”المساخيط”.