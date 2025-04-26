بنكيران: “جمعنا مليون درهما لتمويل مؤتمر الحزب خلال يومين”
هبة بريس – الرباط
كشف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، أن الحزب تمكن من جمع مليون درهم من أجل تمويل المؤتمر الوطني التاسع، وذلك بعد قرار وزارة الداخلية منع الدعم العمومي المخصص للحزب.
وأوضح بنكيران، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر المنعقد بمدينة بوزنيقة، أن هذا المبلغ تم توفيره بفضل مساهمات أعضاء ومناضلي الحزب، بعد توجيه دعوة رسمية لهم للمشاركة في دعم تنظيم المؤتمر.
ورداً على الانتقادات، شدد بنكيران على أن ما يُروَّج حول عدم قانونية هذه المساهمات غير صحيح, موجهاً انتقادات حادة لمن وصفهم بـ”المساخيط”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
15 تعليقات
مزيان يعتمد الحزب على راسو وما يبقاش عايش على الدعم العمومي.
ماشي عيب يجمعو الفلوس ولكن خاص تكون محاسبة واضحة وشفافة.
كنتمنى يكون هاد المؤتمر بداية جديدة للحزب بتواصل أوضح مع الشعب.
اللي دارو المساهمة من جيبهم كيبينو باللي مزال كاين لي كيتيق فالحزب.
مناضلين الحزب دارو مبادرة مزيانة ولكن خاص يعرفو شكون كيدعم وكيفاش.
نقد بن كيران للمنتقدين كان قاسي شوية وكان ممكن يكون أرقى.
الانتقاد مشروع ولكن التجريح فبعض المرات كيضر أكثر ما كينفع.
الاستقلال المالي زوين ولكن خاص الحزب يخدم باش يرجع ثقة الشعب.
اللي كيتكلم على عدم قانونية التمويل خاصو يجيب الدليل ماشي غير يهضر.
من جهة أخرى خاص الشفافية التامة فمصادر الفلوس وكيفاش تصرفات.
بن كيران دار مزيان يوضح للناس باش يقطع الطريق على الإشاعات.
رغم المجهودات، خاص الحزب يبقى حريص على تطبيق القوانين بحذافيرها.
جمع مليون درهم من المساهمات كيبين أن الحزب باقي عندو قاعدة مخلصة.
المؤتمر فرصة للحزب باش يرجع يناقش القضايا الحقيقية ديال المواطنين.
التمويل الذاتي كيعطي للحزب نوع من الاستقلالية والكرامة.