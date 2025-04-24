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ليلى أحمد زاهر تحتفل بزواجها من هشام جمال في قلب سقارة

ليلى أحمد زاهر تحتفل بزواجها من هشام جمال في قلب سقارة

24 أبريل، 2025 - 5:00 مساءً
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هبة بريس-إ.السملالي

احتفلت الفنانة المصرية ليلى أحمد زاهر بزفافها على المنتج والمغني هشام جمال، في حفل زفاف أقيم بمنطقة سقارة، في أجواء فنية وصفها الجمهور بالراقية .

وأقيم الحفل بالقرب من الأهرامات، مما أضفى عليه طابعًا فرعونيًا، خطف أنظار الحضور وعدسات المصورين. وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن والإعلام، وسط أجواء من الفرح والبهجة.

وفاجأ هشام جمال الحضور بأداء مباشر لأغنية رومانسية أهدى من خلالها لحظة خاصة لعروسه، الأمر الذي أثار تفاعلًا كبيرًا وأضفى طابعًا عاطفيًا على الحفل، بينما تأثرت ليلى بالموقف وبكت فرحًا أمام الحضور.

كما شارك الفنان أحمد زاهر، والد العروس، ابنته لحظة مؤثرة أثناء رقصهما سويًا على أنغام أغنية “بنت أبويا”، وسط تصفيق حار من المدعوين.

ويعد هذا الزفاف واحدًا من أبرز حفلات الزفاف الفنية هذا العام، نظراً لطابعه الفريد والموقع الاستثنائي الذي احتضن تفاصيله.

24 أبريل، 2025 - 5:00 مساءً
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