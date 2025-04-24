رجوى الساهلي توجه أول رسالة بعد غيابها: “شكراً من القلب” + (صورة)

هبة بريس-إ.السملالي

في أول ظهور لها بعد غياب طويل، خرجت الفنانة المغربية رجوى الساهلي عن صمتها برسالة مؤثرة وجهتها لجمهورها، عبرت فيها عن امتنانها الكبير لكل من سأل عنها وساندها خلال الفترة الصعبة التي مرت بها.

وقالت الساهلي في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي: “شكرا على رسائلكم النابعة من القلب. من نهار قررت نبعد على مواقع التواصل الاجتماعي وكل يوم كنتوصل بهم. شكرا لأي واحد كلف نفسه وسول فيّ، جزاكم الله بكل خير.”

وأضافت الساهلي بكلمات صادقة تعكس حجم المعاناة التي عاشتها: “أنا الحمد لله على كل حال، كنقاوم واخا صعيب توقف في مرة، أو بالأحرى يوقفك بنادم… اللي دزت منه أو اللي باقا كندوز منه صعيب بزاف، وغاتعرفو كلشي في الوقت المناسب وبتفصيل، فقط مسألة وقت.”

وفي ختام رسالتها، طمأنت جمهورها عن أطفالها الذين يكنّ لهم محبة خاصة، قائلة: “وليداتي بخير وعلى خير، كبروا ما شاء الله، باقي شوية وقت ونكون معاكم… شكرا من القلب.”

تفاعل جمهور رجوى بشكل واسع مع رسالتها، معبرين عن دعمهم وتعاطفهم مع محنتها، متمنين لها عودة قوية على الساحة الفنية، خاصة بعد التلميح إلى مشاركتها المقبلة في أعمال جديدة