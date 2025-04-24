رجوى الساهلي توجه أول رسالة بعد غيابها: “شكراً من القلب” + (صورة)
هبة بريس-إ.السملالي
في أول ظهور لها بعد غياب طويل، خرجت الفنانة المغربية رجوى الساهلي عن صمتها برسالة مؤثرة وجهتها لجمهورها، عبرت فيها عن امتنانها الكبير لكل من سأل عنها وساندها خلال الفترة الصعبة التي مرت بها.
وقالت الساهلي في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي: “شكرا على رسائلكم النابعة من القلب. من نهار قررت نبعد على مواقع التواصل الاجتماعي وكل يوم كنتوصل بهم. شكرا لأي واحد كلف نفسه وسول فيّ، جزاكم الله بكل خير.”
وأضافت الساهلي بكلمات صادقة تعكس حجم المعاناة التي عاشتها: “أنا الحمد لله على كل حال، كنقاوم واخا صعيب توقف في مرة، أو بالأحرى يوقفك بنادم… اللي دزت منه أو اللي باقا كندوز منه صعيب بزاف، وغاتعرفو كلشي في الوقت المناسب وبتفصيل، فقط مسألة وقت.”
وفي ختام رسالتها، طمأنت جمهورها عن أطفالها الذين يكنّ لهم محبة خاصة، قائلة: “وليداتي بخير وعلى خير، كبروا ما شاء الله، باقي شوية وقت ونكون معاكم… شكرا من القلب.”
تفاعل جمهور رجوى بشكل واسع مع رسالتها، معبرين عن دعمهم وتعاطفهم مع محنتها، متمنين لها عودة قوية على الساحة الفنية، خاصة بعد التلميح إلى مشاركتها المقبلة في أعمال جديدة
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12 تعليقات
الغياب ديالها خلا فراغ كبير، ونتسناوها ترجع بأعمال زوينة.
ربي يحفظ ليها وليداتها ويخليهم ليها سند فهاد الحياة.
الرسالة ديالها مؤثرة بزاف وكتبيّن قدّاش الناس كيبغيوها.
شكرا ليها حيث تقاسات معنا كلمات من القلب وبلغات إحساسها.
رجوى عندها مكانة خاصة فقلوب المغاربة ومكانها فالفن مايتعوضش.
المعاناة اللي دازت منها باين كانت صعيبة والله يصبرها ويعطيها القوة.
رجوى ديما كانت فنانة راقية ومحبوبة وغيابها حسينا به بزاف.
بنادم اللي يوقفك بلا سبب كيدير ضرر كبير، الله ياخذ الحق.
فرحنا بزاف برجوعها وكنتمناو ليها عودة قوية للساحة الفنية.
كل الدعم والتشجيع ليك أ رجوى والله يسهل عليك الأمور كاملة.
نتمنى ترجع أقوى من قبل وتفرح جمهورها بأعمال راقية.
رجوى فنانة حقيقية وكيبان أنها كتخدم من القلب ماشي من أجل الشهرة فقط.